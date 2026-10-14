Die Weltelite des Bahnradsports kämpft in Shanghai um WM-Medaillen. Das ZDF zeigt die Entscheidungen am 17. und 18. Oktober im Stream. Hier gibt's die wichtigen Infos im Überblick.

Moritz Augenstein gewann bei der Bahnrad-WM 2025 in Santiago die Goldmedaille im Scratch. Quelle: AFP | Torres, Javier

Fünf Tage lang steht Shanghai im Mittelpunkt des internationalen Bahnradsports. Wer holt Gold, welche Disziplinen stehen auf dem Programm und welche Chancen hat das deutsche Team? Wir beantworten die zentralen Fragen zu den Bahnrad-Weltmeisterschaften.

Wann wird in Shanghai um Gold gefahren?

Die Bahnrad-Weltmeisterschaften werden vom 14. bis 18. Oktober 2026 in Shanghai ausgetragen. In 22 Wettbewerben kämpfen die besten Bahnradsportlerinnen und Bahnradsportler der Welt um Gold.

Auch am zweiten Tag der Bahnrad-EM in Konya können die Deutschen wieder überzeugen. Lea Lin Teutenberg gewinnt beim Ausscheidungsfahren Bronze und ihr Bruder beim Punkterennen sogar Gold. 03.02.2026 | 1:07 min

Das Finalwochenende im ZDF-Livestream

Das ZDF zeigt die Bahnrad-WM am Samstag den 17. Oktober ab 11:30 Uhr und am Sonntag den 18. Oktober ab 7:30 Uhr im Livestream. Insgesamt wird an beiden Tagen neunmal um Gold gefahren. Am Samstag werden vier und am Sonntag fünf Weltmeistertitel vergeben.

Wer zählt zum Favoritenkreis?

Zu den größten Stars der Bahnrad-Szene zählt der Niederländer Harrie Lavreysen. Der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister gehört in den Disziplinen Sprint und Keirin zu den Top-Favoriten.

Tim Torn Teutenberg hat bei der Bahnrad-EM im Punkterennen Gold geholt. Zuvor waren die deutschen Teamsprinterinnen zum Titel gefahren. Der Frauen-Vierer landete auf Rang zwei. 02.02.2026 | 0:21 min

Mit Olympiasiegerin Emma Finucane zählt auch eine der stärksten Kurzzeitsprinterinnen der Welt zum Favoritenkreis. Die Britin gewann in Paris Gold im Teamsprint sowie Bronze im Sprint und Keirin.

Außerdem werden zahlreiche Weltmeisterinnen und Weltmeister der Titelkämpfe von 2025, wie Moritz Augenstein, Lorena Wiebes und Anna Morris, erneut auf Medaillenjagd gehen.

Wer fährt für Deutschland um die Medaillen?

Deutschland gehört seit mehreren Jahren zu den erfolgreichsten Nationen im Bahnradsport. Besonders in den Sprintdisziplinen zählen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich zur internationalen Spitze. Hinze ist achtfache Weltmeisterin und gewann ihre Titel im Teamsprint, Sprint, Keirin und 500-Meter-Zeitfahren., Friedrich ist Olympiamedaillengewinnerin und amtierende Europameisterin im Teamsprint.

Bei der Bahnrad-EM holen die deutschen Sprinterinnen Team-Gold, setzten sich dabei knapp gegen Titelverteidiger Großbritannien durch. 02.02.2026 | 1:04 min

Im Ausdauerbereich richten sich die deutschen Hoffnungen unter anderem auf Moritz Augenstein, Roger Kluge und Tim Torn Teutenberg. Augenstein reist als amtierender Weltmeister im Scratch nach Shanghai. Kluge gewann bei der EM in Konya zusammen mit Moritz Augenstein Gold im Madison., Teutenberg ist amtierender Europameister im Punktefahren.

Bei der Bahnrad-EM im Februar im türkischen Konya gewann das deutsche Team neun Medaillen, darunter drei goldene, und belegte Rang drei im Medaillenspiegel.

Schon gewusst?

Die Bahnrad-WM gehört zu den traditionsreichsten Weltmeisterschaften im Sport. Die ersten Titelkämpfe fanden bereits 1893 in Chicago statt.

Erstmals wird die Bahnrad-WM auf dem chinesischen Festland ausgetragen.

Es scheint verhext. Lea Sophie Friedrich, hochdekorierte Bahnradfahrerin, ist in Chile wieder nicht Weltmeisterin im Einzelsprint geworden. Doch andere Titel sind noch greifbar. 24.10.2025

Das steckt hinter dem Regenbogentrikot

Wer bei der Bahnrad-WM Gold gewinnt, erhält neben der Medaille und dem Weltmeistertitel auch das berühmte Regenbogentrikot. Die Weltmeisterinnen und Weltmeister dürfen es ein Jahr lang in ihrer Disziplin tragen.

Mehr als nur WM-Gold: Darum geht es auch

In Shanghai geht es nicht nur um Weltmeistertitel. Die Bahnrad-WM ist gleichzeitig die erste Möglichkeit, Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zu sammeln. Die Titelkämpfe markieren den Beginn des Olympiazyklus in Richtung Los Angeles 2028.

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