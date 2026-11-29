Tonda Eckert war der Shootingstar unter den Trainern auf der Insel, bis ein Regelverstoß ihn bremste. Im aktuellen Sportstudio spricht er über die Folgen und die Aufstiegschancen.

Ein Spionage-Skandal kostete den FC Southampton in der Vorsaison die Aufstiegschance und Trainer Tonda Eckert beinahe die Karriere: Im aktuellen sportstudio blickt der Coach zurück. 28.11.2026 | 20:14 min

Wenn der FC Southampton in Englands zweiter Liga auf den FC Middlesbrough trifft, interessiert das hierzulande normalerweise nur Fußball-Nerds. Dass dieses Spiel am Samstagabend Thema im aktuellen Sportstudio war, liegt an Southamptons Trainer Tonda Eckert.

Gegnerbeobachtung als Regelverstoß

Er gilt als eines der größten Trainertalente Europas und sorgte vor der letzten Begegnung gegen Middlesbrough im Frühjahr für einen der größten Skandale im englischen Fußball, der als "Spygate" in die Annalen eingegangen ist.

Eckert hatte Middlesbroughs Training beobachten lassen, um herauszufinden, ob ein bestimmter Spieler einsatzfähig ist. Dies ist in Englands zweiter Liga nur bis 72 Stunden vor dem Spiel erlaubt - eine Frist, die Southampton in diesem und zwei weiteren Fällen nicht eingehalten hatte. "Wenn man die Regeln gekannt hätte, dann hätte man viele Dinge anders gemacht", sagt Eckert im Sportstudio.

Vom Abstiegskampf zum Fast-Aufstieg

Dieser Vorfall markierte das vorläufige Ende eines fast schwindelerregenden Aufstiegs. Eckert hatte auf diversen Stationen zwar schon mit Legenden wie Miroslav Klose oder Patrick Vieira zusammengearbeitet, aber immer nur als Co-Trainer.

Dann holte ihn Southamptons deutscher Sportdirektor Johannes Spors im Sommer 2025 als Cheftrainer der U21 nach England und beförderte ihn im November nach dem missglückten Saisonstart der A-Mannschaft zu deren Cheftrainer. Eckert führte das Team vom Abstiegskampf bis ins Play-off-Halbfinale um den Aufstieg in die Premier League gegen Middlesbrough.

Spionage, Disqualifikation, Bedrohungen: Der FC Southampton hat turbulente Monate hinter sich. Mit Trainer Tonda Eckert nimmt der Klub nun erneut den Aufstieg ins Visier. 26.11.2026 | 15:43 min

Disqualifikation und Punktabzug

"Wir waren zu dem Zeitpunkt 20 Spiele in Folge ohne Niederlage", sagte Eckert.

Ich glaube, das war eine der besten Phasen des Vereins seit Langem. Und ja, es ist schwierig, die Strafe in dem Moment zu verdauen. „ Tonda Eckert, Trainer des FC Southampton

Die Strafen waren in der Tat happig. Eckert wurde persönlich zu einer Geldstrafe und einer sechswöchigen Sperre auf Bewährung verurteilt. Wesentlich gravierender waren aber die Disqualifikation des Teams vom Play-off-Finale und der Abzug von vier Punkten in der aktuellen Championship-Saison.

Morddrohungen und Polizeischutz

"Dann bricht eine Welt zusammen", erinnert sich Eckert. "Nicht nur für mich, sondern für alle, die im Verein beteiligt waren und so viel Arbeit in das Projekt gesteckt haben." Der Trainer, der in diesem Sommer auch noch Vater wurde, erhielt Morddrohungen und musste zeitweise unter Polizeischutz gestellt werden.

Nach dem ersten Schock und der ersten Enttäuschung zeigte sich schnell, dass das Management und die Spieler zu ihm hielten. "Die Art, wie er die Videoanalyse macht, wie er beim Training mit uns arbeitet - das ist alles so klar. Da ist so viel Vertrauen, dass wir genau wissen, was wir zu tun haben", sagt Southampton-Profi Jack Stephens im Sportstudio. "Er ist einfach ein brillanter Trainer."

das aktuelle sportstudio mit dem 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. 28.11.2026 | 85:43 min

Präsident und Fans mit britischem Humor

Nachdem sich die Mannschaft trotz der Hypothek von vier Minuspunkten bis auf Platz sechs vorgearbeitet hatte, wurde Eckerts Vertrag sogar vorzeitig verlängert. Die letzten Zweifel am Zusammenhalt vertreibt der britische Humor: Der Präsident hat gefordert, dass Eckert das Regelbuch auswendig lernt, und die Fans singen: "We spy, when we want." So weit ist Eckert noch nicht.

Es ist ein Stück weit weg, dass ich darüber lachen kann. Es ist aktuell mit den vier Punkten minus in der Saison ein Thema, das uns begleitet. „ Tonda Eckert

Lob vom Guardian

Mit dem 2:0-Sieg gegen Tabellenführer Middlesbrough am Freitag sind die Aufstiegschancen allerdings noch einmal gewachsen. Eckert verweist auf den frühen Saisonzeitpunkt und die momentane Auswärtsschwäche, ist aber dennoch "sehr zufrieden mit dem Saisonstart und zuversichtlich, dass man am Ende oben steht".

Auch in der englischen Presse ist Eckert rehabilitiert. Nach dem Spiel gegen Middlesbrough lobte ihn der Guardian: "Cheftrainer Tonda Eckert distanzierte sich von einer Reihe unschöner Vorfälle auf und neben dem Platz, nachdem Southampton den 'Spygate'-Rivalen Middlesbrough mit 2:0 besiegt hatte."