Ein erfolgreicher Start in den Winter: Die Alpin-Boarder fahren beim Mixed-Team-Event im chinesischen Snow Ruyi zum Sieg. Auch ein deutscher Weltcup-Debütant darf feiern.

Springt bei seinem Weltcup-Debüt beim Big Air in Innsbruck aufs Podest: Der 18-jährige Damian Millinger. Quelle: Imago

Die deutschen Snowboarder haben einen Auftakt nach Maß in den Weltcup-Winter hingelegt. Beim Mixed-Team-Event der Alpin-Boarder im chinesischen Snow Ruyi fuhren Melanie Hochreiter und Stefan Baumeister zum Sieg. Für Hochreiter war es der erste Weltcuperfolg ihrer Karriere. Das Duo profitierte im Finale gegen die Schweiz von einem Sturz ihrer Gegner.

Der deutsche Sportdirektor Snowboard Andreas Scheid über das mögliche Aus des Parallel-Riesenslaloms der alpinen Snowboardern bei Olympia. 22.03.2026 | 3:28 min

Damian Millinger sorgt für Sensation

Am Samstagabend hatte der erst 18 Jahre alte Damian Millinger für eine kleine Sensation gesorgt: Der Freestyler sprang bei seinem ersten Weltcupstart als Zweitplatzierter direkt auf das Podium. Bei dem Big-Air-Event im Auslauf der weltbekannten Berg-Isel-Schanze in Innsbruck wurde er nur knapp vom Kanadier Eli Bouchard geschlagen. Er war der erste deutsche Snowboarder, der es bei den Männern im Big Air auf ein Weltcup-Podest schaffte.

Famoses Freestyle-Team

"Ich kann das noch gar nicht glauben", sagte Millinger. Bei der Siegerehrung habe er seine Mutter und die erfahrene Teamkollegin Annika Morgan gesehen, die jeweils Tränen in den Augen hatten.

Ich hoffe, ich habe heute alle stolz gemacht. „ Snowboarder Damian Millinger

Mika Schweizer als Zehnter sowie bei den Frauen Morgan als Zehnte und Yugala Perach als Achte bei ihrem Big-Air-Debüt rundeten das Ergebnis ab.

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Quelle: dpa