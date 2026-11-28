Bundestrainer Christian Wück hat noch keine feste Mittelstürmerin für die Frauen-Nationalmannschaft gefunden. Beim Härtetest gegen Argentinien geht das Casting weiter.

Ist sie die langfristige Lösung in Deutschlands Sturm-Zentrum? Deutschlands Melissa Kössler. Quelle: Witters

Es sind wertvolle Erfahrungen, die das deutsche Frauen-Nationalteam dieser Tage in Rio de Janeiro sammelt. "Ein Kilometer im Bus in Brasilien benötigt mehr Zeit als ein Kilometer in Deutschland", sagte Bundestrainer Christian Wück am Samstagmorgen.

Und das war überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint. Die Südamerikareise habe ja genau den Zweck verfolgt, "raus aus der Komfortzone, raus aus der Perfektion" zu kommen. Der Härtetest gegen Argentinien in La Plata (Montag 0:15 Uhr/live ZDF) soll dann gleich die nächsten Erkenntnisse liefern.

DFB-Frauen suchen die Herausforderung

"Eine starke Mannschaft, die über ihre Mentalität, ihren Zusammenhalt, ihre Aggressivität kommt, um unser Spiel kaputt zu machen", warnte Wück bei der Abschlusspressekonferenz am Zuckerhut. Der fast zweiwöchige Trip ins Land des WM-Ausrichters 2027 (24. Juni bis 25. Juli) soll die DFB-Frauen explizit nach Bekunden des 53-Jährigen "mit unterschiedlichen Herausforderungen" konfrontieren.

"Es geht wirklich darum, viel Erfahrung zu sammeln und sich breit aufzustellen", sagt ZDF-Reporterin Katja Streso zur Vorbereitung der DFB-Frauen in Rio. 26.11.2026 | 3:58 min

Zur Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona im Nachbarland werden zwischen 5.000 und 10.000 Zuschauer erwartet. Wück geht’s ums große Ganze: "Wir hatten ein sehr gutes Jahr 2026. Wir wollen weiterarbeiten an den Details, immer besser harmonieren."

Nicole Anyomi und Melissa Kössler sind physisch stark

Es ist fast kurios, dass eine Paradeposition aus der Historie des deutschen Frauenfußballs aktuell nicht optimal besetzt ist. Die klassische Torjägerin hat das deutsche Team aktuell nicht. "Es ist ein offenes Rennen um die Nummer neun", betonte der früher selbst als Torjäger aktive Wück.

Rückendeckung für Laura Freigang Für Bundestrainer Christian Wück ist die Sperre für Nationalstürmerin Laura Freigang wegen verpasster Dopingtests "ein herber Verlust". Dies sagte der 53-Jährige vor dem Länderspiel der DFB-Frauen gegen Argentinien in der Nacht vom Sonntag auf Montag (0.15 MEZ/live ZDF) in La Plata bei der Pressekonferenz in Rio de Janeiro. "Laura war für das komplette Mannschaftsgefüge unheimlich wertvoll. Es tut mir menschlich auch sehr weh, dass so eine Spielerin erst mal keinen Fußball spielen kann", ergänzte Wück und betonte: "Sie hat jegliche Unterstützung von uns, das weiß sie." Freigang ist wegen versäumter Dopingtests für 16 Monate bis zum 7. Oktober 2027 gesperrt worden.

Bei dieser Länderspielmaßnahme läuft sein Casting im Sturmzentrum weiter: "Wir werden bei der WM eine feste Mittelstürmerin haben, doch bis dahin ist noch Zeit." Diesmal habe er mit Nicole Anyomi (London City Lionesses) und Melissa Kössler (Denver Summit FC) "zwei physisch starke" Kandidatinnen gewählt und schaue, "wie diese Spielart in den Spielen rüberkommt".

Die deutschen Fußballerinnen tanken weiter Selbstvertrauen und gewinnen auch den Härtetest gegen Japan. In Bremen treffen Linda Dallmann und die überragende Klara Bühl. 13.10.2026 | 7:02 min

Überdies wurde mit Shekiera Martinez (West Ham United) eine weitere Mittelstürmerin für die gesperrte Laura Freigang nachnominiert. Gerade die Ex-Hoffenheimerin Kössler hatte im Oktober in den Härtetests gegen Australien (4:2) und Japan (2:1) überzeugt. Wück: "Melissa macht eine gute Entwicklung in Amerika, sie hat in den letzten Länderspielen gut performt."

Schuss vor den Bug für Lea Schüller

Ganz im Gegensatz zu Lea Schüller: Schon bei der EM 2025 war der Formverfall bei der damals noch beim FC Bayern beschäftigten Angreiferin offensichtlich, die zwar in der Vorrunde gegen Polen und Dänemark traf, dann ihren Stammplatz an Giovanna Hoffmann verlor, die immer noch die Folgen eines Kreuzbandrisses auskuriert.

Die DFB-Frauen haben den ersten Stresstest der WM-Saison bestanden. Gegen Australien gewann das Team nach einer wilden Schlussphase mit 4:2 (2:1). 09.10.2026 | 9:43 min

Bei Schüller (87 Länderspiele/ 56 Tore) war Wück zur Nominierung ungewohnt deutlich. "Das ist vielleicht mal ein Schuss vor den Bug. Wir waren nicht ganz zufrieden mit der Performance der letzten Lehrgänge und hoffen, dass es eine Reaktion geben wird", sagte der Bundestrainer zur Nicht-Nominierung der 29-Jährigen, die auch bei Manchester United nur wenig Einsatzzeit hat.

Nachfolgerin von Alexandra Popp wird noch gesucht

Nach dem Rücktritt von Alexandra Popp (145 Länderspiele/67 Tore) vor zwei Jahren hat sich noch keine klare Kandidatin herausgeschält, die in die großen Fußstapfen der kopfballstarken Torjägerin tritt. Schüller war das eigentlich mit ihren Anlagen am ehesten zugetraut worden, während der WM 2023 hatten beide zeitweise sogar eine Doppelspitze gebildet.

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Wer bekommt gegen Argentinien die Chance? Der Bundestrainer wollte sich auf ZDF-Nachfrage nicht in die Karten schauen lassen. "Alle bekommen die Möglichkeit, sich zu präsentieren."