Der Ironman kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Am 10. Oktober treten Männer und Frauen wieder auf Hawaii um den WM-Titel im Triathlon an. Das ZDF überträgt das Event live.

Die Schwedin Sara Svensk fährt bei der Ironman Weltmeisterschaft 2025 vor den Palmen Hawaiis. Quelle: Imago / Beautiful Sports

Was ist ein Ironman?

Ironman ist ein geschützter Markenname bestimmter Triathlon-Wettkämpfe. Ein Triathlon setzt sich aus drei Disziplinen zusammen: Schwimmen, Radfahren und Laufen. Je nach Triathlonart variieren die zurückzulegenden Strecken. Ein Ironman ist ein Triathlon über die Langdistanz. Ultratriathlons gehen darüber hinaus.

Die Athletinnen und Athleten schwimmen beim Ironman zunächst 3,86 Kilometer, legen anschließend 180 Kilometer auf dem Fahrrad zurück und laufen zum Abschluss 42,195 Kilometer (Strecke eines Marathons). Am 10. Oktober findet auf Hawaii die Weltmeisterschaft des Ironman statt.

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Warum ist der Ironman auf Hawaii besonders?

Von 1978 bis 1980 fand der Wettbewerb auf Oʻahu statt, von 1981 bis 2019 auf "The Big Island". Bis 2019 wurden alle Weltmeisterschaften auf Hawaii ausgetragen. Neben der Geschichte machen auch die Wettkampfbedingungen, denen die Athletinnen und Athleten ausgesetzt sind, den Standort besonders. Geschwommen wird auf dem offenen Meer, die Radstrecke ist windanfällig und der Marathon findet bei tropischem Klima statt.

In den vergangenen sieben Jahren wurde die Tradition mit Hawaii als Standort vorübergehend unterbrochen. Seit 2023 fand jährlich wechselnd je ein Ironman im französischen Nizza und einer im hawaiianischen Kona statt. Auf Wunsch zahlreicher Athletinnen und Athleten kehrt der Ironman nun aber wieder geschlechterübergreifend nach Hawaii zurück.

Wie stehen die Chancen für Deutsche?

Deutschland hat eine goldene Historie bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Deutsche Profis gewannen insgesamt 13 Ironman-WM-Titel, davon zwölf auf Hawaii und einen in Nizza. Zuletzt gewann 2024 Patrick Lange bei den Männern und Laura Philipp bei den Frauen den WM-Titel. Gerade die Aussichten für Philipp sind nach drei Treppchen-Platzierungen in den vergangenen drei Jahren vielversprechend - allerdings ist sie 2026 bislang nicht in Topform.

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Der 40-jährige Lange nimmt das letzte Mal an der WM teil. Die Konkurrenz scheint dem dreimaligen Weltmeister altersbedingt enteilt, doch der Hesse möchte noch einmal alles aus sich herausholen. Insgesamt nehmen in diesem Jahr sieben Frauen und acht Männer an den Profi-Wettkämpfen teil. Ein Treppchenplatz wäre jedoch bei allen anderen eine Überraschung.

Wer ist der Favorit?

Männer:

2025 machten den WM-Titel drei Norweger unter sich aus. Titelträger Casper Stornes kann den Titel aufgrund seines verletzungsbedingten Ausfalls nicht verteidigen. Seine Landsmänner Kristian Blummenfelt und Gustav Iden gehören ebenso wie der Franzose Sam Laidlow zum engen Anwärterkreis. Blummenfelt und Laidlow konnten bereits eine Weltmeisterschaft gewinnen, beide jedoch nicht auf Hawaii.

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Frauen:

Auch bei den Frauen stand im Vorjahr eine Norwegerin ganz oben auf dem Treppchen: Solveig Lovseth ist auch in diesem Jahr in Form und hat gute Karten. Aber auch die US-Amerikanerin Taylor Knibb und die Britin Lucy Charles-Barclay werden an der Spitze mitmischen wollen.

Wer überträgt den Ironman?

Das ZDF zeigt den gesamten Wettkampf im Livestream. Ab 18:30 Uhr starten die Männer, wenige Minuten später die Frauen. Für die entscheidende Phase läuft der Ironman ab 00:25 Uhr auch im linearen Fernsehen. Die Moderation übernehmen Lena Kesting und Florian Zschiedrich; Martin Schneider ist als Kommentator im Einsatz.

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