Spannendes Finish, Drama um Lange:Franzose Luis gewinnt überraschend Ironman-WM
Der Franzose Vincent Luis hat die Ironman-WM 2026 auf Hawaii gewonnen. Patrick Lange musste sein letztes Rennen auf Hawaii vorzeitig aufgeben.
Der Franzose Vincent Luis ist neuer Ironman-Weltmeister bei den Männern. Der 37-Jährige, der erst in diesem Jahr seine erste Langdistanz absolviert hatte, gewann das Königsrennen in 7:47:27 Stunden vor dem Norweger Gustav Iden und dem US-Amerikaner Matthew Marquardt.
Deutschlands Patrick Lange war bei seinem letzten Ironman auf Hawaii erschöpft auf der Radstrecke aus dem Rennen ausgestiegen. So wurde Jonas Schomburg auf einem starken siebten Rang bester Deutscher.
Nach gutem Schwimmen über 3,86 Kilometer und einer ebenfalls guten 180,2-Kilometer-Radstrecke war Vincent Luis als Sechster mit rund sechs Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Magnus Ditlev auf den abschließenden Marathon gegangen. Zusammen mit dem favorisierten Kristian Blummenfelt rollte er das Feld von hinten auf und war schnell erster Verfolger von Ditlev.
Ironman: Luis mit starkem Marathon zum Titel
Das Rennen drehte sich ab der Hälfte der Marathon-Strecke dann endgültig zu Gunsten des Franzosen. Zuerst musste Blummenfelt dem hohen Tempo Tribut zollen und konnte dem 37-Jährigen nicht folgen. Rund zehn Kilometer vor Zieleinlauf erwischte es dann auch Ditlev, den völlig die Kräfte verließen und der sich teils taumelnd nur noch mühsam nach vorne bewegte.
Luis lief weiter mit kräftigem Schritt an Ditlev vorbei und hielt seinen Vorsprung auf Gustav Iden, der sich dank eines starken Marathons als Luis' Hauptkonkurrent etablierte. Im Ziel ging der Franzose dann fassungslos auf die Knie - es ist sein erster Ironman-WM-Titel überhaupt und ein überraschender noch dazu.