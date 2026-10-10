Ironman-WM auf Hawaii: Der Triathlon durch Lavafelder

Unterhosenlauf, heftige Böen und jede Menge Hawaii-Mythen: Die Ironman-WM in Kona ist mehr als ein Rennen. Diese Geschichten machen den Triathlon-Kult auf der Pazifikinsel aus.

Extremsport unter Palmen - das gibt's beim Ironman auf Hawaii. Quelle: dpa

Kona ist mehr als ein Rennen. Wer hier gewinnt, schreibt Triathlon-Geschichte. Am Samstag (ab 18:10 Uhr im ZDF-Livestream) kehrt die Ironman-WM zum gemeinsamen Renntag zurück: Männer und Frauen starten erstmals seit 2019 wieder am selben Tag. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon warten auf die Athleten - über Lavafelder, durch Hitze und gegen einen Wind, der selbst die Besten aus dem Konzept bringen kann.

Am Samstag geht die Triathlon-Weltelite beim Ironman auf Hawaii an den Start. Ex-Champion Jan Frodeno, 2023 zurückgetreten, blickt im Interview mit Lena Kesting voraus. 09.10.2026 | 4:23 min

Deutsche prägten die Geschichte des Ironman

Deutsche haben auf der Insel tiefe Spuren hinterlassen. Thomas Hellriegel machte 1997 den Anfang, 2004 und 2006 gewann Normann Stadler, dazwischen triumphierte Faris Al-Sultan. Sebastian Kienle siegte 2014, Jan Frodeno 2015, 2016 und 2019. Patrick Lange, der in sein letztes Hawaii-Rennen geht, gewann 2017, 2018 und 2024. Bei den Frauen holte Anne Haug als einzige Deutsche 2019 den Titel.

Als eine der Mitfavoritinnen geht Solveig Løvseth ins Rennen. Die Norwegerin gewann 2025 in Kona, nachdem Taylor Knibb (USA) auf den letzten Kilometern eingebrochen war. Die Britin Kat Matthews wurde Zweite, die Deutsche Laura Philipp Dritte. Zusammen mit Lucy Charles-Barklay (GBR) hat das Quartett auch dieses Mal die größten Siegchancen.

Laura Philipp will auf Hawaii um das Podest und auch um den Sieg mitkämpfen. Was sie dafür tun will im Rennen und wie stark die Konkurrenz ist. 07.10.2026 | 5:22 min

Titelverteidiger Stornes muss passen

Bei den Männern sind neben dem Franzosen Sam Laidlow und Patrick Lange vor allem die Norweger Kristian Blummenfelt und Gustav Iden zu beachten. Nicht am Start ist dagegen deren Landmann Casper Stornes, der 2025 in Nizza gewonnen hatte. Der 29-Jährige wurde bei einer Trainingsfahrt auf Big Island von einer Windböe erfasst. Stornes stürzte und brach sich das Schlüsselbein; außerdem erlitt er eine Wirbelfraktur. Der Unfall zeigt, wie schnell der Wind auf Hawaii zum Gegner werden kann.

Die Radstrecke führt durch offene Lavafelder bis nach Hawi und zurück. Schatten gibt es kaum, Seitenböen können unvermittelt die Richtung wechseln. In besonders windigen Jahren wurden Athleten teilweise von der Straße gedrückt. Wer aus der aerodynamischen Position geht, verliert Zeit; wer sich zu lange klein macht, riskiert die Kontrolle über das Rad. Kona verzeiht wenig.

Patrick Lange nimmt das letzte Mal an der Triathlon-WM teil. Der 40-Jährige ist laut eigener Aussage körperlich so fit wie nie zuvor. 08.10.2026 | 8:02 min

Stadler gibt Comeback mit 53 Jahren

Eine der bewegendsten Geschichten schreibt dieses Mal Normann Stadler. Der zweimalige Hawaii-Sieger kehrt mit 53 Jahren zurück - zwei Jahrzehnte nach seinem letzten WM-Titel und 15 Jahre nach einer Herzoperation. Erst in den vergangenen acht Monaten wurde aus gelegentlichem Training wieder eine ernsthafte Vorbereitung.

"Ich bin genauso aufgeregt, als ob es bei mir wieder um irgendeinen Sieg geht. Aber darum geht es gar nicht mehr", sagt Stadler im ZDF-Interview. Er wolle noch einmal mitmachen, ein Zeichen setzen und Menschen nach einem schweren Schicksalsschlag Mut geben. Für seine Rückkehr hat er das Okay seiner Ärzte. Dass die Operation auch anders hätte ausgehen können, ist ihm bewusst.

Normann Stadler kehrt zurück nach Hawaii. Vor 20 Jahren gewann der nun 53-Jährige den Titel. Inzwischen hat er eine Herz-OP hinter sich. Im Interview erklärt er seine Beweggründe. 08.10.2026 | 9:37 min

Kuriositäten in Kona

Schon die Ankunft auf der Insel weckte Erinnerungen: der Geruch am Flughafen, die Blumenkette, die feuchte Luft auf der Haut. Stadler kennt die Hitze und die brutalen Trainingsbedingungen. Diesmal reiste er aus Mannheim an, statt sich wie früher monatelang in Kalifornien vorzubereiten. "Aber ich freue mich, hier zu sein und dass ich noch mal starten kann." Auch im Rennen rechnet er mit großen Emotionen:

Es wird einige Punkte geben im Rennen, wo ich schon schlucken werde. „ Normann Stadler

Zu Kona gehören auch Kuriositäten. Beim Underpants Run am Donnerstag liefen Athleten und Fans in Unterwäsche durch den Ort - eine augenzwinkernde Tradition, die 1998 entstand.

Damals wollten einige Triathleten gegen die strengen Bekleidungsvorschriften und den zunehmenden Kommerz des Sports protestieren, indem sie in knappen Höschen durch Kona spazierten. Aus der spontanen Aktion wurde ein Kultlauf, der heute auch einem guten Zweck dient.

Über 2.500 Starter in Hawaii

Insgesamt sind 2.548 Athleten gemeldet, darunter 110 Profis. Für Lange ist es der Abschied, für Løvseth die Titelverteidigung, für viele andere die Chance auf den größten Erfolg ihrer Karriere. Nur Stadler kommt mit einem anderen Maßstab nach Kona. Sein Start soll zeigen, dass nach einem schweren Einschnitt ein neuer Weg möglich ist.