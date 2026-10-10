Der dreifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange musste sein letztes Rennen auf Hawaii aufgeben. Auf der Radstrecke war für den 40-Jährigen Schluss.

Musste beim Ironman in Hawaii 2026 aufgeben: Patrick Lange (hier beim Ironman von Nizza 2025) Quelle: IMAGO / teamSprint-media

Patrick Lange muss den Traum vom vierten Triumph bei der Ironman-WM auf Hawaii nach einem persönlichen Drama vorzeitig begraben. Der Routinier wurde nach starkem Schwimmen auf der Radstrecke nach und nach durchgereicht, musste schließlich von Krämpfen geplagt aufgeben - und erlebte einen ganz bitteren Abschied vom Ironman-Mekka.

Erstmals fuhr der 40-Jährige nach gut 65 Kilometern an den Straßenrand, fasste sich an den linken hinteren Oberschenkel und fuhr nach minutenlanger Beratung mit seinem Trainer Ben Reszel erstmal weiter.

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"Er hat bei uns gestoppt und gesagt, dass es sich nicht gut anfühlt. Es ist eine Krampfneigung da über die gesamte hintere Kette", erzählte Reszel am ZDF-Mikrofon bei Florian Zschiedrich: "Aber der Kreislauf ist auf jeden Fall da."

Lange fuhr zunächst weiter

Nach dem unfreiwilligen Zwischenstopp bewegte sich Lange schon auf Plätzen jenseits der 40, jegliche Chancen auf eine Spitzenplatzierung waren dahin. Nach 96 der insgesamt 180,2 Radkilometer ging es dann aber endgültig nicht mehr weiter. Beim siebten Start auf seiner Lieblingsinsel musste der Hesse zum zweiten Mal nach 2019 aussteigen, auch damals war auf der Radstrecke Schluss.

"Das ist natürlich eine brutale Entscheidung", sagte sein Trainer. Lange habe bereits bei seiner Aufgabe im April beim Ironman Texas ähnliche Probleme gehabt. Nun habe er gehofft, dass die Beschwerden mit der Zeit wieder nachlassen würden - doch vergebens.

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Es sei "unheimlich brutal, erschütternd, super schwer", führte Reszel aus. Wenn man als Fünfter aufs Rad steige und immer weiter durchgereicht werde, "macht das etwas mit einem. Du verlierst so ein bisschen die Verbindung zum Rennen und es wird immer schwerer." Schließlich zog er bei der Wende in Hawaii einen Schlussstrich.

Lange hatte dreimal auf Hawaii triumphiert

Die vorangegangene Austragung des Männer-Rennens auf Hawaii hatte Lange im Jahr 2024 gewonnen, zuvor hatte er bereits 2017 und 2018 auf Big Island triumphiert. Mit einem vierten Erfolg hätte der Hesse zum alleinigen deutschen Rekordhalter vor Jan Frodeno aufsteigen können.

Doch es bleibt bei drei Gold-, einer Silber- sowie einer Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften. Bereits im Juli hatte Lange sein Karriereende angekündigt, nach dem Drama von Hawaii bestreitet er sein endgültig letztes Rennen im kommenden Juli bei der Challenge Roth.

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Quelle: dpa