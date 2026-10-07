Der Traum vom großen Ironman-Coup: Philipp vor Hawaii-Showdown: "Eine Chance ist da"

Laura Philipp weiß, dass die Konkurrenz auf Hawaii jünger ist - doch die 39-Jährige glaubt an ihre Chance auf den großen Coup. In der Vorbereitung hat sie einiges anders gemacht.

Laura Philipp will auf Hawaii um das Podest und auch um den Sieg mitkämpfen. Was sie dafür tun will im Rennen und wie stark die Konkurrenz ist. 07.10.2026 | 5:22 min

Laura Philipp hat einen Plan: weniger planen. Nach Platz drei im vergangenen Jahr bei der Ironman-WM auf Hawaii geht die 39-Jährige am kommenden Samstag (ab 18.10 Uhr im ZDF-Livestream) bewusst einen anderen Weg. 2025 war alles durchgetaktet, als sie mehr als vier Wochen vor dem Rennen anreiste, um sich an die Hitze zu gewöhnen. "Man muss den Mut haben, etwas anders zu machen, wenn man ein anderes Ergebnis erreichen möchte", sagt Philipp im Gespräch mit ZDFheute.

Statt erneut früh nach Hawaii zu reisen, startete sie vier Wochen vor der WM noch beim Ironman 70.3 in Nizza. "Es war noch einmal ein guter Test", sagt sie. Ob sie damit auf Hawaii erfolgreicher ist, weiß sie erst nach dem Rennen.

Eine Ironman-WM voller Überraschungen: Solveig Lövseth feiert bei ihrer Hawaii-Premiere gleich den Sieg. Titelverteidigerin Laura Philipp darf sich über Platz 3 freuen - auch weil vor ihr liegende Siegkandidatinnen ausfallen. 12.10.2025 | 1:24 min

Laura Philipp hat die Zweifel ausgeräumt

Für Selbstvertrauen sorgte ihr Sieg beim Ironman in Kalmar Mitte August. Mit Streckenrekord gewann Philipp, nachdem sie zuvor in Hamburg enttäuscht hatte. "Vor Kalmar hatte ich Zweifel", sagt sie. Nach sieben starken Trainingswochen habe sie dort gemerkt, "dass ich mich in einem Rennen wieder gut fühle". Die Zweifel aus Hamburg waren verschwunden.

Hawaii bleibt für Philipp dennoch eine knifflige Aufgabe. In Nizza, wo sie 2024 Weltmeisterin wurde, lagen ihre Stärken am langen Anstieg und auf der technischen Abfahrt. Auf Hawaii kann dagegen schon das Schwimmen entscheidend sein. Wer nicht vorne aus dem Wasser kommt, hat es schwerer, Rückstände aufzuholen. Gute Schwimmerinnen können Gruppen bilden, Philipp muss als Einzelkämpferin mehr Energie aufwenden. "Das macht es für mich schwieriger, ganz nach vorne zu kommen."

Sogar ihr Gewicht wollte sie an die Strecke anpassen. Auf einem Parcours ohne große Höhenunterschiede kann zusätzliche Muskelmasse helfen: "Wenn es darum geht, auf einer eher flachen Strecke möglichst viel Watt auf die Pedale zu bringen, hilft jedes Kilogramm." Eine Magen-Darm-Erkrankung machte den Plan zunichte. Ihr Ziel war deshalb, zumindest nicht leichter zu werden.

Triathlet Rico Bogen glänzt beim Challenge Roth als Dritter und bislang schnellster Debütant. Sam Laidlow siegt in Weltbestzeit. Ebenfalls eine Debütantin wird beste Deutsche. 05.07.2026 | 1:23 min

Laura Philipp hofft auf windiges Wetter

Der Wind auf Big Island könnte Philipp dagegen entgegenkommen. Starke Böen machen das Rennen oft anspruchsvoller, doch sie traut sich zu, damit klarzukommen. "Ich würde sagen, dass ich darin ziemlich gut bin", sagt sie über das Fahren in der Aero-Position bei Wind. Eine heftige Böe bekam vor zwei Wochen der amtierende Weltmeister Casper Stornes im Training zu spüren: Er stürzte und kann deshalb nicht starten.

Am Ende wird es für Philipp aber nicht nur darum gehen, mit den Bedingungen zurechtzukommen. Es geht auch um die Frage, wie weit sie mit 39 Jahren noch ganz nach vorne kommen kann. Die meisten Konkurrentinnen sind mindestens zehn Jahre jünger. "Physiologisch ist das natürlich ein Nachteil", sagt die Deutsche.

Das hindert sie aber nicht, an ihren großen Traum zu glauben:

Ich weiß, dass meine Chancen hier nicht die allergrößten sind, aber ich glaube, dass eine Chance da ist. „ Laura Philipp

Sie wolle ihre bestmögliche Leistung abrufen und unabhängig von der Platzierung zufrieden sein. "Wenn sich die Chance auf den Sieg ergibt, werde ich natürlich alles dafür tun."

Philipp: "Man weiß nie, wie es den anderen geht"

Ein Hawaii-Titel wäre eine besondere Bestätigung, Ihr Ehrgeiz sei mit den Jahren sogar noch größer geworden, sagt sie. "Mit jedem Sieg merkt man noch einmal, wie schön dieses Gefühl ist, ganz oben zu stehen. Dadurch tut es auch immer mehr weh, wenn es nicht gelingt."

Im vergangenen Jahr hatte Philipp nach dem Radfahren rund 14 Minuten Rückstand, kam beim Laufen aber noch bis auf neun Minuten an Siegerin Solveig Løvseth heran. "Selbst wenn Abstände auf dem Papier riesig aussehen, lohnt es sich, bis zum Ende das Maximum zu geben."

Selbst wenn Abstände auf dem Papier riesig aussehen, lohnt es sich, bis zum Ende das Maximum zu geben. Man weiß nie, wie es den anderen geht. „

Die Lektion daraus nimmt sie mit in die Ironman-WM am Samstag: Solange das Rennen läuft, ist alles möglich. Und genau daran will sie diesmal glauben - auch ohne genauen Plan.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.