Der Traum vom großen Ironman-Coup:Philipp vor Hawaii-Showdown: "Eine Chance ist da"
von Johannes Fischer
Laura Philipp weiß, dass die Konkurrenz auf Hawaii jünger ist - doch die 39-Jährige glaubt an ihre Chance auf den großen Coup. In der Vorbereitung hat sie einiges anders gemacht.
Laura Philipp hat einen Plan: weniger planen. Nach Platz drei im vergangenen Jahr bei der Ironman-WM auf Hawaii geht die 39-Jährige am kommenden Samstag (ab 18.10 Uhr im ZDF-Livestream) bewusst einen anderen Weg. 2025 war alles durchgetaktet, als sie mehr als vier Wochen vor dem Rennen anreiste, um sich an die Hitze zu gewöhnen. "Man muss den Mut haben, etwas anders zu machen, wenn man ein anderes Ergebnis erreichen möchte", sagt Philipp im Gespräch mit ZDFheute.
Statt erneut früh nach Hawaii zu reisen, startete sie vier Wochen vor der WM noch beim Ironman 70.3 in Nizza. "Es war noch einmal ein guter Test", sagt sie. Ob sie damit auf Hawaii erfolgreicher ist, weiß sie erst nach dem Rennen.
Laura Philipp hat die Zweifel ausgeräumt
Für Selbstvertrauen sorgte ihr Sieg beim Ironman in Kalmar Mitte August. Mit Streckenrekord gewann Philipp, nachdem sie zuvor in Hamburg enttäuscht hatte. "Vor Kalmar hatte ich Zweifel", sagt sie. Nach sieben starken Trainingswochen habe sie dort gemerkt, "dass ich mich in einem Rennen wieder gut fühle". Die Zweifel aus Hamburg waren verschwunden.
Hawaii bleibt für Philipp dennoch eine knifflige Aufgabe. In Nizza, wo sie 2024 Weltmeisterin wurde, lagen ihre Stärken am langen Anstieg und auf der technischen Abfahrt. Auf Hawaii kann dagegen schon das Schwimmen entscheidend sein. Wer nicht vorne aus dem Wasser kommt, hat es schwerer, Rückstände aufzuholen. Gute Schwimmerinnen können Gruppen bilden, Philipp muss als Einzelkämpferin mehr Energie aufwenden. "Das macht es für mich schwieriger, ganz nach vorne zu kommen."
Sogar ihr Gewicht wollte sie an die Strecke anpassen. Auf einem Parcours ohne große Höhenunterschiede kann zusätzliche Muskelmasse helfen: "Wenn es darum geht, auf einer eher flachen Strecke möglichst viel Watt auf die Pedale zu bringen, hilft jedes Kilogramm." Eine Magen-Darm-Erkrankung machte den Plan zunichte. Ihr Ziel war deshalb, zumindest nicht leichter zu werden.
Laura Philipp hofft auf windiges Wetter
Der Wind auf Big Island könnte Philipp dagegen entgegenkommen. Starke Böen machen das Rennen oft anspruchsvoller, doch sie traut sich zu, damit klarzukommen. "Ich würde sagen, dass ich darin ziemlich gut bin", sagt sie über das Fahren in der Aero-Position bei Wind. Eine heftige Böe bekam vor zwei Wochen der amtierende Weltmeister Casper Stornes im Training zu spüren: Er stürzte und kann deshalb nicht starten.
Am Ende wird es für Philipp aber nicht nur darum gehen, mit den Bedingungen zurechtzukommen. Es geht auch um die Frage, wie weit sie mit 39 Jahren noch ganz nach vorne kommen kann. Die meisten Konkurrentinnen sind mindestens zehn Jahre jünger. "Physiologisch ist das natürlich ein Nachteil", sagt die Deutsche.
Das hindert sie aber nicht, an ihren großen Traum zu glauben:
Sie wolle ihre bestmögliche Leistung abrufen und unabhängig von der Platzierung zufrieden sein. "Wenn sich die Chance auf den Sieg ergibt, werde ich natürlich alles dafür tun."
Philipp: "Man weiß nie, wie es den anderen geht"
Ein Hawaii-Titel wäre eine besondere Bestätigung, Ihr Ehrgeiz sei mit den Jahren sogar noch größer geworden, sagt sie. "Mit jedem Sieg merkt man noch einmal, wie schön dieses Gefühl ist, ganz oben zu stehen. Dadurch tut es auch immer mehr weh, wenn es nicht gelingt."
Im vergangenen Jahr hatte Philipp nach dem Radfahren rund 14 Minuten Rückstand, kam beim Laufen aber noch bis auf neun Minuten an Siegerin Solveig Løvseth heran. "Selbst wenn Abstände auf dem Papier riesig aussehen, lohnt es sich, bis zum Ende das Maximum zu geben."
Die Lektion daraus nimmt sie mit in die Ironman-WM am Samstag: Solange das Rennen läuft, ist alles möglich. Und genau daran will sie diesmal glauben - auch ohne genauen Plan.