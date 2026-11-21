Das Traumfinale bei den ATP Finals der besten Tennisprofis ist perfekt. Am Sonntag sind mit Alexander Zverev und Carlos Alcaraz die beiden Turnier-Topfavoriten unter sich.

Alexander Zverev kann sich in Turin zum dritten Mal den Titel bei den ATP Finals sichern. Quelle: AFP

Alexander Zverev hat zum dritten Mal das Endspiel der ATP Finals erreicht und ein Kracherduell mit Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der Weltranglistenerste besiegte seinen Angstgegner Daniil Medwedew im Halbfinale 7:6 (7:0), 6:4 und kann seine Traumsaison am Sonntag mit dem nächsten großen Titel krönen.

Letztes Duell ging an Alcaraz

Dafür muss der deutsche Tennisstar aber den siebenmaligen Grand-Slam-Sieger Alcaraz schlagen. Das letzte Duell im Halbfinale der Australian Open ging knapp an den Spanier. Zverev, der im Turnierverlauf noch kein Break kassiert hat, kann sich und seinen Kritikern in Turin nun beweisen, dass er zu Recht an der Spitze der Weltrangliste steht.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Alexander Zverev hinterlässt bei den ATP Finals einen souveränen Eindruck. Gegen Arthur Fils verwandelte die Nummer eins der Tennis-Welt ihren sechsten Matchball. 20.11.2026 | 1:18 min

Wie Alcaraz geht Zverev nach vier Siegen in vier Spielen mit reichlich Selbstvertrauen in den Showdown um die ATP-Krone. Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits 2018 und 2021 gewonnen, Alcaraz noch nie. Alcaraz hatte am Nachmittag den US-Amerikaner Ben Shelton knapp in drei Sätzen besiegt und wie im Vorjahr das Endspiel erreicht.

Knöchel macht Zverev keine Probleme

Gegen Medwedew, Turniersieger von 2020, verbesserte Zverev seine negative Bilanz nun auf 9:14. 13 der letzten 16 Duelle hatte er gegen den früheren Weltranglistenersten verloren, nun gewann Zverev das zweite Spiel in Folge gegen den Russen. Der etwas lädierte rechte Knöchel schien Zverev keine Probleme zu bereiten.

Mit dem zweiten Statement-Sieg bei den ATP Finals hat sich Alexander Zverev vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Er bezwang im zweiten Gruppenspiel in Turin Ben Shelton mit 6:2, 7:6 (7:4). 18.11.2026 | 1:19 min

Am Sonntag will Zverev sein Traumjahr auf der ATP-Tour mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York nun mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen. In Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Jannik Sinner (Italien) waren Zverev und Alcaraz als Favoriten in das Turnier gegangen - und wurden ihrer Rolle gerecht.

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Quelle: SID, dpa