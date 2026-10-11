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Triathlet Schomburg nach Ironman-WM: "Ich habe nicht aufgegeben"

Siebter beim Ironman-WM:Triathlet Schomburg: "Ich habe nicht aufgegeben"

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Triathlet Jonas Schomburg im ZDF-Interview

Deutschlands Jonas Schomburg spricht nach dem siebten Platz bei der Ironman-WM in ZDF-Interview bei Repoterin Lena Kesting.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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