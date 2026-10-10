Nach Abreise aus Trainingslager: Portugals Verband suspendiert Cristiano Ronaldo

Das Theater um Cristiano Ronaldo geht in die nächste Runde: Portugals Fußballverband hat den Superstar vorläufig suspendiert. Eine Rückkehr ins Nationalteam rückt in weite Ferne.

Wird er je wieder für Portugal auflaufen? Cristiano Ronaldos Zukunft erscheint ungewisser denn je. Quelle: Vegard Wivestad Groett / Witters

Der portugiesische Fußball-Verband FPF hat ein Disziplinarverfahren gegen Cristiano Ronaldo eröffnet und den Superstar vorläufig suspendiert. Das teilte der Verband am Samstag mit.

Ronaldo war nach Differenzen mit Trainer Jorge Jesus eigenmächtig von der Nationalmannschaft abgereist. Er hatte zuletzt mitgeteilt, dass er jede gegen ihn verhängte Sperre akzeptieren werde.

Superstar Cristiano Ronaldo hat gestern plötzlich und überraschend Portugals Nationalmannschaft verlassen. Ob für immer, wird sich zeigen. 01.10.2026 | 0:43 min

Ronaldo stellt Bedingungen

Ronaldo hatte das Trainingslager des Europameisters von 2016 vor dem Nations-League-Spiel in Dänemark überstürzt verlassen. Jorge Jesus hatte zuvor angekündigt, den 41-Jährigen erneut nur auf die Bank zu setzen. Zuletzt schloss Ronaldo einen Rücktritt aus, die Fortsetzung seiner Karriere in der Selecao machte er aber wohl von einer Ablösung von Jesus abhängig.

Der Trainer habe sein Wort gebrochen, klagte Ronaldo. Bei seinen Mitspielern entschuldigte er sich in einem Schreiben dafür, dass er nach dem Spiel der Nations League in Norwegen (2:1) abgereist sei. Auch die Fans bat Ronaldo um Verzeihung.

Portugal steht im Viertelfinale der Nations League. Gegen Norwegen zeigen die Portugiesen - auch ohne Cristiano Ronaldo - eine reife Leistung. Mit Traumtoren inklusive. 05.10.2026 | 2:59 min

Bislang bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte - beides Rekordmarken im internationalen Fußball. Mit vier Siegen in vier Spielen hatte sich Portugal trotz des Wirbels um Ronaldo vorzeitig für das Viertelfinale der Nationenliga qualifiziert.

Trainer Jesus kennt Ronaldo unter anderem aus der gemeinsamen Zeit in der vergangenen Saison bei Al-Nassr in Saudi-Arabien.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.