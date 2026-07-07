Das Achtelfinal-Aus Portugals ist gleichbedeutend mit dem Karriereende Cristiano Ronaldos bei Fußball-Weltmeisterschaften. ZDF-Experte Christoph Kramer würdigt den Weltstar.

Mit Portugals Achtelfinal-Aus gegen Spanien ist der WM-Traum von Cristiano Ronaldo endgültig geplatzt. "Es tut mit leid für ihn und auch für den Fußball", sagt ZDF-Experte Chris Kramer. 07.07.2026 | 1:34 min

Wie bei Portugal-Spielen während dieser WM üblich, fragte Moderator Jochen Breyer ZDF-Experte Per Mertesacker auch am heutigen Montag nach der exakten Ballkontaktzahl von Cristiano Ronaldo. "23?", schätzte der ehemalige Innenverteidiger. Breyer entgegnete: "16 und in Halbzeit zwei nur sechs." Mertesacker schreckte enttäuscht auf: "Oh Gott".

Naturgemäß noch viel ausgeprägter muss die Enttäuschung bei den rund 10,4 Millionen Portugiesen sein nach dem WM-Aus gegen Spanien, gleichbedeutend mit dem Ende der Länderspielkarriere zumindest auf der größten Fußballbühne von "CR7".

233 Länderspiele, 146 Tore: Einer der Größten der Geschichte tritt ab

Es ist eine Zäsur nach 233 Länderspielen, 146 Toren, 27 WM-Spielen bei sechs Weltmeisterschaften seit 2006. Der 41-Jährige erzielte dabei elf Tore. Ronaldo ist Europameister und hat auf Vereins- und persönlicher Ebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

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Einst löste er Ronaldinho und Zidane als bester Fußballer Mitte der 2000er ab und dominierte ab Ende der 2000er mit Lionel Messi offensiv gemeinsam die Fußball-Welt. "Nur sein Traum vom WM-Titel ist heute zerplatzt. Er hat alles gewonnen außer diesen goldenen, schönen Pott", resümierte Mertesacker.

Kramer: "Es ist nicht mehr der Cristiano Ronaldo, der er mal war"

Weltmeister Kollege Christoph Kramer ordnete anschließend die Fabelkarriere des Superstars ein. Auf die Ballkontakte angesprochen, entgegnete Kramer: "Cristiano Ronaldo wird nie an Ballkontakten gemessen. Das war noch nie so und das wird auch nie so sein."

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CR7 benötige keine Ballkontakte für sein Spiel. "Aber wir haben jetzt ausführlich darüber geredet, dass es an der Zeit ist. Es ist nicht mehr der Cristiano Ronaldo, der er mal war. Aber trotzdem, wenn man dann seine Tränen sieht. Er hat mehr als zwei Jahrzehnte nicht nur ein Land sondern den gesamten Fußball mitgeprägt", ordnete Kramer ein.

Kromp: "Bitterer" Abgang für Superstar Ronaldo

Jeder Portugiese habe gefühlt ein Cristiano-Ronaldo-Trikot. "Das tat mir dann schon auch weh, seine Tränen zu sehen. Wenn du so eine Karriere hast, so verbissen bist. Das sieht man ja auch immer nicht. Der ist 41 Jahre alt und spielt ein WM-Spiel mit. Per ist 41 ich bin 35 Jahre alt und wir sitzen hier auf der Couch. Das ist ein Wahnsinn, was er für den Sport getan hat und immer noch tut und für sich selbst macht", sagte Kramer.

Seine WM-Laufbahn bleibt unvollendet: Cristiano Ronaldo scheidet mit Portugal gegen Spanien aus Quelle: IMAGO / Xinhua

Für "Fritzy" Kromp sei es dennoch ein "bitterer" Abgang gewesen. "Es war kein schlechtes Spiel, vermutlich sogar die beste Turnierleistung von Portugal. Während den ganzen Wechseln hat man schon gedacht, dass Ronaldo irgendwann dran ist. Gefühlt hat sich der Trainer da nicht ran getraut. Ein Wechsel wäre nachvollziehbar gewesen."

So endete Ronaldos WM-Karriere selbstbestimmt auf dem Rasen. Bei den beiden letzten Kopfball-Chancen in der Nachspielzeit lauerte der 41-Jährige jeweils am zweiten Pfosten, konnte nicht mehr aktiv ins Geschehen eingreifen.

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