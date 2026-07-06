WM-Achtelfinale gegen Spanien: Ronaldos letzte Chance

Portugal strauchelt bei der WM bisher. Jetzt wartet gegen Spanien die bislang schwierigste Aufgabe. Für Ronaldo geht es um den Erhalt seines letzten großen Titeltraums.

Holt Cristiano Ronaldo in seinem letzten Anlauf mit Portugal den lang ersehnten WM-Titel? Quelle: IMAGO / aal.photo

Es war an Cristiano Ronaldos Gesicht nicht abzulesen, was er vor sich hinmurmelte. Doch zu verstehen war Portugals Kapitän auch nonverbal. Denn ins Gesicht geschrieben stand ihm der übergeordnete Gedanke: Das kann doch wohl nicht wahr sein.

Erst nach Minuten der Ungewissheit entspannte sich seine Mimik, nachdem Kroatiens vermeintlicher Ausgleich am Ende der langen Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung keine Anerkennung gefunden hatte. Kurz danach war Portugal eine Runde weiter.

Wie Kroatien Ronaldos Nerven strapazierte

Es lohnt auch deshalb, noch einmal an das Sechzehntelfinale und Ronaldos entgleiste Gesichtszüge zu erinnern, weil sie viel über seine und Portugals bisherige WM erzählen. Vor dem Achtelfinale am Montag gegen Spanien (21 Uhr) in Arlington bei Dallas haben sich die Portugiesen bei diesem Turnier eher durchgemogelt.

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Das wurde zuletzt gegen Kroatien besonders deutlich, als sie einen Rückstand dank Ronaldos Elfmeter egalisierten und später drehten, bevor die fast 20-minütige Nachspielzeit mit dem fast noch entrissenen Sieg ihre Nerven arg strapazierte.

Ibrahimovic: "Das war Diebstahl"

Verstärkt wurde der Eindruck des Durchlavierens durch jene Vorwürfe, die Zlatan Ibrahimovic erhob. "Das war keine Unparteilichkeit, das war klarer Diebstahl", sagte der Ex-Profi in der "Gazzetta dello Sport" über den spät aberkannten Ausgleich und fügte in Bezug auf die Fifa und den VAR hinzu.

Für mich ist sonnenklar, dass sie Portugal und Ronaldo im Achtelfinale gegen Spanien haben wollten. „ Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic zog in Zweifel, dass der Chip im Ball eine minimale Berührung durch die Haarspitzen von Igor Matanovic registriert hatte. Deshalb war auf Abseits entschieden worden.

Portugal überzeugt nur gegen Usbekistan

Auch schon vorher hatten die Portugiesen bei der WM kaum überzeugt. Gegen die Demokratische Republik Kongo kamen sie trotz einer frühen Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen Kolumbien verpassten sie beim 0:0 den Gruppensieg und waren einer Niederlage näher als einem Sieg. Nur beim 5:0 gegen den WM-Neuling Usbekistan gewannen sie standesgemäß.

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Nachhaltig bestärkt zu haben scheint sie das aber nicht, wie das torlose Remis gegen Kolumbien und das wackelige 2:1 gegen Kroatien danach zeigten. Wie ein Titelkandidat, als der sie von vielen Experten vor Beginn des Turniers eingestuft worden waren, sind die Portugiesen bislang nicht aufgetreten.

Ronaldos erfolgreichste Phase bei Real

Gegen Spanien geht es nun um den Erhalt der Hoffnung. Für Ronaldo bietet diese WM nach menschlichem Ermessen zugleich die letzte Chance, diesen Titel zu gewinnen. Fast alle anderen Trophäen hat er schon einmal in den Händen gehalten, die wichtigste aber fehlt ihm noch. Weil er seit Anfang Februar 41 Jahre alt ist, dürfte die aktuelle WM seine letzte sein.

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Dass der Europameister von 2016 nun gegen den amtierenden Europameister Spanien um seine letzte Chance spielt, passt zu seiner Vita.

Im zuweilen auch als iberisches Derby genannten Vergleich trifft er auf jenes Land, in dem er zwischen 2009 und 2018 seine erfolgreichste Karrierephase im Trikot von Real Madrid erlebt hatte. Mit den Königlichen gewann er allein viermal die Champions League, ebenso oft wurde er in dieser Zeit als Weltfußballer ausgezeichnet.

Rangnicks großes Lob für Spanien

Nun also trifft er auf Portugals großen Nachbarn, dessen jüngstes 3:0 gegen Österreich im Sechzehntelfinale einer Machtdemonstration gleichkam. "Ich würde mich nicht wundern, wenn wir heute nicht nur auf den amtierenden Europameister getroffen sind, sondern auch auf den zukünftigen Weltmeister", sagte Österreichs deutscher Trainer Ralf Rangnick danach: "Wenn die so spielen, muss erst mal jemand gegen sie gewinnen."

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Genau das müsste Portugal nun gelingen, um die Chance auf den WM-Titel zu wahren, Ronaldos letzte Chance. Andernfalls könnten ihm die Gesichtszüge wieder entgleiten.

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