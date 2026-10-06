Ronaldo wirft Trainer Wortbruch vor und will weiterspielen

Wie geht es weiter mit Cristiano Ronaldo und der portugiesischen Nationalmannschaft? In einem Statement hat sich der 41-Jährige zu seiner vorzeitigen Abreise vom Team geäußert.

Hat Superstar Cristiano Ronaldo noch eine Zukunft in Portugals Nationalmannschaft? Quelle: ddp

Cristiano Ronaldo hat nach dem Eklat um seine Abreise aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft während der Nations League in einem langen Statement Trainer Jorge Jesus Wortbruch vorgeworfen, gleichzeitig aber auch die Fortsetzung seiner Länderspielkarriere angeboten.

Trainer Jorge Jesus soll sein Wort gebrochen haben

"Ich beschloss, das Trainingslager zu verlassen, ohne auf einen weiteren Wortbruch zu warten. Für mich ist die Wahrheit nach wie vor das Wichtigste in der Beziehung zwischen Menschen", schrieb Ronaldo auf Instagram und erläuterte die Geschehnisse rund um seine abrupte Abreise in der vergangenen Woche.

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Zugleich entschuldigte sich der 41-Jährige dafür, dass er das Team verlassen habe. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Verbleib von diesem Moment an der Mannschaft nur geschadet hätte, und ich tat das, was ich immer gesagt hatte: Wenn ich mich nicht mehr als nützlich empfinde, packe ich meine Sachen und gehe."

Trotz des absoluten Vertrauensbruchs seitens des Trainers - was Zeugen dieser Gespräche bestätigen können - hätte ich das nicht tun dürfen. „ Cristiano Ronaldo

Ronaldo geht von Sanktion durch den Verband aus

Ronaldo rechnet mit einer Sanktion vonseiten des portugiesischen Verbandes für sein Verhalten. Danach stehe er aber wieder bei Bedarf bereit.

"Sollte ich also körperlich fit sein und für meinen Verein spielen - und hoffentlich auch Tore erzielen - werde ich nach Ablauf einer eventuell gegen mich verhängten Sperre zur Verfügung stehen, um für unsere Nationalmannschaft anzutreten und zu gewinnen; so wie ich es bis heute immer getan habe", so Ronaldo.

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Der Stürmerstar hatte die Nationalmannschaft in der vergangenen Woche verlassen, nachdem er beim 2:1 im Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war.

Trainer Jorge Jesus offen für Rückkehr

Nationaltrainer Jorge Jesus hatte sich trotz der Abreise seines Kapitäns offen für dessen Rückkehr gezeigt.

Zugleich sprach der 72 Jahre alte Coach, der Ronaldo in der vorigen Saison bei Al-Nassr in Saudi-Arabien trainiert und den Klub zur Meisterschaft geführt hatte, von einem Missverständnis, das leicht zu klären sei.

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Portugal in der Nations League auf Kurs

Bislang bestritt der 41-jährige Ronaldo für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte - beides Rekordmarken im internationalen Fußball.

Titelverteidiger Portugal gewann alle vier Nations-League-Spiele in den beiden turbulenten Wochen und steht vorzeitig im Viertelfinale.

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