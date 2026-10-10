Drei Treffer in der Nachspielzeit:Wahnsinn in Nürnberg: FCN und Wolfsburg trennen sich 4:4
Dieses Spitzenspiel der 2. Liga wird eine Weile in Erinnerung bleiben. Beim 4:4 zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg fallen alleine in der Nachspielzeit drei Tore.
Der selbst ernannte Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg hat im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause in letzter Minute einen weiteren Rückschlag gerade noch verhindert.
Wolfsburg verspielt 2:0-Führung
Beim weiter ungeschlagenen 1. FC Nürnberg von Trainer Miroslav Klose sicherte sich der Bundesliga-Absteiger auf den allerletzten Drücker in der Nachspielzeit noch ein 4:4 (2:0).
Zuvor hatten die Wölfe eine 2:0-Führung verspielt. Hauke Wahl (12.) und Muhammed Damar (29.) brachten die Niedersachsen verdient und scheinbar komfortabel in Führung.
Club dreht das Spiel - aber nur vorübergehend
Die Nürnberger drehten nach der Pause durch Piet Scobel mit einem Doppelschlag (52., 59.) und Mohamed Ali Zoma (63.) zunächst das Spiel. Zum zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze reichte es für die Franken aber nicht.
In der völlig verrückten Nachspielzeit glich zunächst der eingewechselte Alessio Besio (90.+2) für die Gäste aus. Dann erzielte Ioannis Masouras (90.+6) das 4:3 für den "Club", doch Besio stellte mit seinem zweiten Tor (90.+9) noch auf Unentschieden.