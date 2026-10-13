Maarten Vandevoordt pariert einen Elfmeter, Brajan Gruda trifft aus der Distanz: Gegen die PSV Eindhoven sammelt RB Leipzig die ersten drei Zähler in der Champions League.

RB Leipzig schlägt die PSV Eindhoven mit 1:0. Quelle: dpa

RB Leipzig hat nach der Gala in der Bundesliga am Samstag gegen Frankfurt international nachgelegt. In der Champions League setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis drei Tage nach dem furiosen 6:0-Triumph mit 1:0 (0:0) gegen die PSV Eindhoven durch.

Gruda Matchwinner für Leipzig

Brajan Gruda (75.) traf für die Leipziger, die Wiedergutmachung für den krachenden Fehlstart vor gut einem Monat bei Como 1907 (1:4) betrieben. Torhüter Maarten Vandevoordt trug mit einer starken Reaktion bei einem Elfmeter von Ex-Bundesligaprofi Ivan Perisic (19.) maßgeblich zum Erfolg bei.

RB Leipzig gelingt gegen Frankfurt ein Blitzstart, schon zur Pause heißt es 4:0. Mann des Tages beim 6:0-Kantersieg ist Christopher Nkunku, der einen lupenreinen Hattrick erzielt. 12.10.2026 | 10:54 min

Der schottische Schiedsrichter Nicholas Walsh hatte eine Info vom VAR auf das Ohr bekommen, dass Ridle Baku den Ball bei einem Kopfballduell hinten an den ausgestreckten Arm bekommen hatte. Nach Ansicht der Bilder gab Walsh Strafstoß.

Grudas Schuss noch leicht abgefälscht

In der Folge entwickelte sich eine muntere Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beide Keeper zeigten sich aber stets aufmerksam. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende hatte Gruda Erfolg, als er aus der Distanz sein Glück versuchte. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht.

Italiens Mannschaft der Stunde war für RB Leipzig eine Nummer zu groß. Bei Como 1907, derzeit Vierter der Serie A, kassiert der Bundesligist ein bitteres 1:4. 10.09.2026 | 2:58 min

In der Schlussphase bejubelte die PSV kurz den Ausgleich, das Tor von Obispo (82.) wurde wegen Abseits aber nicht anerkannt.

Roger Schmidt auf der Tribüne

Roger Schmidt, der neue Fußballchef von Red Bull, nutzte das Spiel zu seinem Antrittsbesuch im Leipziger Stadion. Der frühere Coach von RB Salzburg trainierte vor seiner Zeit bei Benfica Lissabon selbst von 2020 bis 2022 die PSV.

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Quelle: SID, dpa