1:0-Erfolg gegen Eindhoven:Leipzig holt ersten Sieg in der Königsklasse
Maarten Vandevoordt pariert einen Elfmeter, Brajan Gruda trifft aus der Distanz: Gegen die PSV Eindhoven sammelt RB Leipzig die ersten drei Zähler in der Champions League.
RB Leipzig hat nach der Gala in der Bundesliga am Samstag gegen Frankfurt international nachgelegt. In der Champions League setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis drei Tage nach dem furiosen 6:0-Triumph mit 1:0 (0:0) gegen die PSV Eindhoven durch.
Gruda Matchwinner für Leipzig
Brajan Gruda (75.) traf für die Leipziger, die Wiedergutmachung für den krachenden Fehlstart vor gut einem Monat bei Como 1907 (1:4) betrieben. Torhüter Maarten Vandevoordt trug mit einer starken Reaktion bei einem Elfmeter von Ex-Bundesligaprofi Ivan Perisic (19.) maßgeblich zum Erfolg bei.
Der schottische Schiedsrichter Nicholas Walsh hatte eine Info vom VAR auf das Ohr bekommen, dass Ridle Baku den Ball bei einem Kopfballduell hinten an den ausgestreckten Arm bekommen hatte. Nach Ansicht der Bilder gab Walsh Strafstoß.
Grudas Schuss noch leicht abgefälscht
In der Folge entwickelte sich eine muntere Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beide Keeper zeigten sich aber stets aufmerksam. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende hatte Gruda Erfolg, als er aus der Distanz sein Glück versuchte. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht.
In der Schlussphase bejubelte die PSV kurz den Ausgleich, das Tor von Obispo (82.) wurde wegen Abseits aber nicht anerkannt.
Roger Schmidt auf der Tribüne
Roger Schmidt, der neue Fußballchef von Red Bull, nutzte das Spiel zu seinem Antrittsbesuch im Leipziger Stadion. Der frühere Coach von RB Salzburg trainierte vor seiner Zeit bei Benfica Lissabon selbst von 2020 bis 2022 die PSV.