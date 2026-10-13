Eigentlich hatten die Bayern das Spiel in Stavanger schon gedreht. Doch nach dem Platzverweis gegen Olise schafften die Norweger noch den Ausgleich.

Enttäuscht nach dem Remis gegen Stavanger: Joshua Kimmich Quelle: AFP | CARINA JOHANSEN

Der FC Bayern München hat am zweiten Spieltag der Ligaphase der Champions League bei Außenseiter Viking Stavanger gepatzt. In Norwegen kam die Elf von Vincent Kompany nicht über ein 3:3 (0:2) hinaus. Für die Bayern trafen Harry Kane (54., 60.) und Luis Diaz (71.). Die Torschützen der Gastgeber waren Gianni Stensness (2.), Peter Christiansen (38.) und Herman Haugen (90.).

Kurz vor Ende verlor der Rekordmeister zudem Michael Olise. Der Franzose sah in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte.

Stavanger mit Traumstart

Auf dem rutschigen Kunstrasen im hohen Norden erwischten die norwegischen Gastgeber einen Traumstart. Nach einer Ecke köpfte Gianni Stensness aus kurzer Distanz Stavanger schon früh mit 1:0 in Führung - die kalte Dusche für die Bayern, die sich davon aber nicht beirren ließen.

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Wie von Anfang an zu erwarten war, übernahm die Elf von Trainer Vincent Kompany danach die Kontrolle, Laimer (3.), Olise (10.) hatten die Chancen auf den schnellen Ausgleich, scheiterten jedoch an der Defensive Stavangers beziehungsweise Keeper Östbö, der auch gegen Luis Diaz Sieger blieb (14.).

Trotzdem blieb festzuhalten: Stavanger machte das im Großen und Ganzen nicht schlecht, verteidigte im tiefen Block gut und ließ nicht viele Chancen zu. Die nächsten Möglichkeiten erst in der 34. Minute, als Harry Kane zunächst aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei schoss und eine Minute später freistehend zu zentral aufs Stavanger-Tor köpfte.

Christiansen erhöht

Und so schlug Stavanger eiskalt zu. Nach einem einzigen langen Ball war die in der Konterabsicherung sehr wacklig aufgestellte Bayern-Defensive ausgehebelt. Peter Christiansen lief alleine auf Jonas Urbig zu, blieb cool und schob ins rechte untere Eck ein - 2:0 der Pausenstand (38.).

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Vincent Kompany wechselte dreimal nach der Pause - und die Bayern meldeten sich schnell zurück. Stavangers Kristoffer Haugen traf im eigenen Strafraum Konrad Laimer bei einem missglückten Klärungsversuch am Fuß - den fälligen Strafstoß verwandelte Harry Kane sicher (54.).

Mit dem Tor im Rücken drückten die Bayern auf den Ausgleich, den der englische Top-Stürmer wenig später dann auch besorgte. Nach einer präzisen Kimmich-Flanke köpfte Kane aus kurzer Distanz an Östbö vorbei zum 2:2-Ausgleich.

Olise fliegt vom Platz

Stavanger wirkte nun angeschlagen, die Bayern heiß auf den dritten Treffer. Nach einmal mehr überragendem Pass des auffälligen Kane bediente Laimer Luis Diaz am langen Pfosten mustergültig - das Spiel schien entschieden (71.).

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Doch nur drei Minuten später machte Michael Olise das Spiel wieder richtig spannend. Nach taktischem Foul sah er zunächst zu Recht die gelbe Karte, schmiss dann aber Gegenspieler Tripic den Ball ins Gesicht. Die Folge: die zweite gelbe Karte und damit der Platzverweis.

Stavanger witterte nun seine Chance auf eine große Überraschung - und kam noch zum Ausgleich. Kimmich verlor in der eigenen Hälfte gegen Tripic den Ball, der auf den langen Pfosten flankte. Dort setzte sich Joker Herman Haugen gegen Davies durch und köpfte zum 3:3-Endstand ein.

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Quelle: ZDF