Champions League:Packendes Duell zwischen PSG und Barcelona
Paris Saint-Germain bleibt in der Champions-League-Saison ungeschlagen. Im Spitzenspiel am dritten Spieltag besiegte PSG in einer hochklassigen Partie den FC Barcelona.
Paris Saint-Germain hat in der Champions League das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach dem Auswärtssieg bei Manchester City setzte sich der Titelverteidiger im nächsten Topspiel mit 4:2 (1:0) gegen den FC Barcelona durch.
PSG und Barça lieferten sich ein hochklassiges Duell, in dem die Franzosen im ersten Durchgang ein klares Chancenübergewicht hatten. Désiré Doué (38.) brachte den Titelverteidiger entsprechend verdient in Führung.
Turbulente Schlussphase in Paris
Nach der Pause steigerte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick und kam durch Xavi Espart (55.) zum Ausgleich. Trotzdem hatte PSG danach erneut die besseren Chancen. Nachdem der eingewechselte Ferran Torres (71.) den Pfosten getroffen hatte, sorgte der Ex-Münchner Lucas Hernández (72.) nach der anschließenden Ecke per Kopf für die erneute PSG-Führung.
Und dann wurde es turbulent. Nach einem schönen Solo sorgte zunächst Lamine Yamal (79.) für den erneuten Ausgleich. Nur zwei Minuten später brachte Vitinha Paris dann wieder in Führung. Fabian Ruiz (86.) sorgte für den Endstand.
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