Champions League: Packendes Duell zwischen PSG und Barcelona

Paris Saint-Germain bleibt in der Champions-League-Saison ungeschlagen. Im Spitzenspiel am dritten Spieltag besiegte PSG in einer hochklassigen Partie den FC Barcelona.

Erzielte das 1:0 für Paris Saint-Germain: Flügelstürmer Desiré Doué Quelle: Witters | EtienneGarnier

Paris Saint-Germain hat in der Champions League das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach dem Auswärtssieg bei Manchester City setzte sich der Titelverteidiger im nächsten Topspiel mit 4:2 (1:0) gegen den FC Barcelona durch.

PSG und Barça lieferten sich ein hochklassiges Duell, in dem die Franzosen im ersten Durchgang ein klares Chancenübergewicht hatten. Désiré Doué (38.) brachte den Titelverteidiger entsprechend verdient in Führung.

Der Titelverteidiger aus Paris führt Manchester City im Top-Duell eine Halbzeit beinahe vor. Nach der Pause werden die Skyblues stärker, das Aufbäumen ist aber vergebens. 14.10.2026 | 2:59 min

Turbulente Schlussphase in Paris

Nach der Pause steigerte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick und kam durch Xavi Espart (55.) zum Ausgleich. Trotzdem hatte PSG danach erneut die besseren Chancen. Nachdem der eingewechselte Ferran Torres (71.) den Pfosten getroffen hatte, sorgte der Ex-Münchner Lucas Hernández (72.) nach der anschließenden Ecke per Kopf für die erneute PSG-Führung.

Atletico - Manchester United, Galatasaray - Barcelona, Arsenal - Lille, Inter - Brügge - Villarreal, Neapel, Lens - Sporting, Sabah - Slavia. 14.10.2026 | 8:56 min

Und dann wurde es turbulent. Nach einem schönen Solo sorgte zunächst Lamine Yamal (79.) für den erneuten Ausgleich. Nur zwei Minuten später brachte Vitinha Paris dann wieder in Führung. Fabian Ruiz (86.) sorgte für den Endstand.

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