Bei ihrem sensationellen Marathondebüt als zweitschnellste Deutsche der Geschichte schaut Blanka Dörfel in Frankfurt nicht einmal auf die Uhr. Wer ist die 24-jährige Newcomerin?

Blanka Dörfel beim Zieleinlauf im 43. Frankfurter Marathon. Quelle: Hannes P. Albert / dpa

Es gehörte zur größten Stärke dieser zierlichen Frau, die gewaltigen Anstrengungen bei ihrem allerersten Marathon ungemein leicht aussehen zu lassen. Und wie sagte Blanka Dörfel danach: "Laufen ist einfach."

Die 24-Jährige hat bei ihrem Debüt über die 42,195 Kilometer in Frankfurt am Sonntag locker und leicht Geschichte geschrieben: Ohne auch nur einmal auf die Uhr zu schauen, avancierte die gebürtige Brandenburgerin als Zweitplatzierte mit 2:20:46 Stunden zur zweitschnellsten deutschen Marathonläuferin und achtbesten Europäerin der Geschichte.

Eine echte Frohnatur

Ein Lauf fürs Geschichtsbuch ganz nach Gefühl. "Erst in der Festhalle hatte ich die 2:20 gesehen und gemerkt, wie schnell ich bin", gestand die für Berlin Athletics gemeldete Athletin. Wie in allen langen Trainingsläufen in der mehrmonatigen Vorbereitung in Boulder im US-Bundesstaat Colorado hatte sie auf technische Unterstützung verzichtet. Ihr Auftritt passte zu ihrer Art: unverbraucht, unverkrampft. Laufen ist vor allem Lust und Leidenschaft.

Amanal Petros hat nach einem Scharmützel mit einem Fahrradlieferanten den Sieg beim Frankfurt-Marathon verpasst. Bei den Frauen lieferte Blanka Dörfel ein überragendes Debüt ab. 25.10.2026 | 0:47 min

Fast federleicht lief sie über die patschnassen Straßen der Bankenstadt. "Richtig cool" fand die in Berlin-Steglitz beheimatete Frohnatur ihre Premiere. Ihr Instagram-Kanal heißt "run_blanka_run'". In die Pflege der sozialen Medien verwendet die aufgeweckte Persönlichkeit, die sich bewusst gegen ein Studium entschieden hat,um sich ganz auf den Sport zu fokussieren, viel Zeit.

Ist Dörfel das Pendant zu Petros?

Ihr Name wird nun immer genannt werden, wenn es künftig darum geht, wer bei den Frauen das Pendant zur starken Männerriege um Europameister und Vizeweltmeister Amanal Petros werden könnte.

Die kenianische Marathonläuferin Peres Jepchirchir ist vorläufig gesperrt. Bei einer Dopingprobe wurde in ihrem Blut Spuren von EPO nachgewiesen. 2021 wurde sie Olympiasiegerin. 23.10.2026 | 0:51 min

Am Rande des ältesten Stadtmarathons lernte sie den 31-Jährigen erstmals persönlich kennen. Sie ergatterte nicht nur eine handsignierte Biografie ("42,195 Kilometer - Mein langer Lauf in die Freiheit"), sondern tauschte sich auch mit dem deutschen Vorzeigeläufer aus.

Die Kälte machte ihr schwer zu schaffen

Der Zweitplatzierte bei den Männern (2:05:46) riet ihr eindringlich, locker zu bleiben - was angesichts der Temperaturen von elf Grad und des anfangs strömenden Regens nicht so ganz einfach war. Sie möge eigentlich Fußbäder, "nur nicht so kalte", scherzte Dörfel hinterher.

Beim London Marathon knackt Sebastian Sawe die Schallmauer der zwei Stunden. Zweiter wird Yomif Kejelcha, ebenfalls unter zwei Stunden. 27.04.2026 | 1:07 min

Sie trug Mütze, Halstuch, Jacke, Weste und Handschuhe, weil sie so kälteempfindlich ist. Trotzdem spürte sie irgendwann ihre Hände nicht mehr und konnte kein Gel mehr greifen, was sie aber auch nicht mehr aufhalten konnte.

"Lauf, Blanka, lauf"

Überall hörte sie bei ihrem Alleingang ab Kilometer 33 die Anfeuerungsrufe "Lauf, Blanka, lauf". Hinterher war vom blanken Wahnsinn die Rede. Sabrina Mockenhaupt übermittelte sofort ihre Glückwünsche, denn die einst beste Langstrecklerin hatte 2008 als bislang letzte Deutsche den Frankfurt Marathon gewonnen. In 2:26:22 Stunden.

Dörfel läuft in anderen Sphären. Der Deutschen Meisterin über 10.000 Meter, die bei der EM in Birmingham verletzungsbedingt passen musste, wird nun zugetraut, mittelfristig bereits den uralten Deutschen Rekord von Irina Mikitenko (2:19:19) aus 2008 anzugreifen.

Deutscher Frauen-Rekord steht seit 2008 Die deutsche Bestenliste führt seit 18 Jahren Irina Mikitenko an. Deren 2008 beim Marathon in Berlin gelaufene 2:19:19 Stunden sind bis heute Deutscher Rekord und galten bis zum Wochenende als einer der wenigen Bestmarken der deutschen Leichtathletik, die so schnell nicht fallen werden. Erst im April dieses Jahres hatte Domenika Mayer in Hannover mit 2:21:26 die zweitbeste Zeit aufgestellt, ehe nun Blanka Dörfel die Hackordnung durcheinanderbrachte. Ihre 2:20:46 in Frankfurt sind zudem das schnellste Debüt einer Deutschen aller Zeiten. Bei den Männern hält Amanal Petros (2:04:03) den Deutschen Rekord, gelaufen 2025 in Valencia.

Dieter Hogen trainierte schon Uta Pippig

Angeleitet wird sie von einer der prominentesten Trainerfiguren: Dieter Hogen hatte in den 90er Jahren bereits Uta Pippig unter seinen Fittichen, ehe der Coach viele afrikanische Läuferinnen zu Triumphen führte. Der 73-Jährige hat ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut. "Sie hat eine natürliche Herangehensweise und ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Sie hat keine Angst vor hohen Belastungen."

Long Runs sind wirklich meine liebsten Einheiten. „ Blanka Dörfel

Hogen rät, allerdings auch auf den kürzeren Distanzen jetzt Gas zu geben. Wer in die Weltspitze im Marathon wolle, müsse die 5.000 Meter unter 14:30 Minuten und die 10.000 Meter unter 30 Minuten laufen. Ob sein Zögling einmal in die Fußstapfen einer Uta Pippig treten werde, die speziell in Amerika Legendenstatus genießt? "Ich glaube, das ist sie schon", sagte Hogen im Zielbereich und lachte. "Wenn sie sich keine Grenzen setzt und weiter Spaß hat, ist alles möglich."

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.