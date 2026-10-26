Nach dem Schock über den Kollaps von Trainer Kompany verspricht die Wahl des Weltfußballers, wieder Glanz in den Bayern-Kosmos zu bringen. Kane geht aussichtsreich ins Rennen.

Kane, Yamal oder ein anderer: Wer holt den Ballon d'Or?

Holt mit Harry Kane 45 Jahre nach Karl-Heinz Rummenigge wieder ein Bayern-Spieler den Ballon d'Or? Quelle: Markus Fischer/Witters

Es sind turbulente Tage beim FC Bayern, allen voran durch Vincent Kompanys Kollaps. Am Freitag war der 40 Jahre alte Trainer auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Er ist stabil", hatte Max Eberl am Samstag verkündet.

Vincent Kompany werde "alle Zeit bekommen", die er zur Genesung brauche, sagte der Sportvorstand, "wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden, das muss uns allen klar sein."

Immer wieder Kontroversen um den Goldenen Ball: Warum ist die Vergabe so umstritten? Welche Kriterien entscheiden und kann die Wahl überhaupt fair sein? 22.10.2026 | 16:24 min

Einigkeit beim FC Bayern

Im Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg am Sonntagabend mussten die Bayern auch auf Mittelfeldchef Joshua Kimmich verzichten, dessen Vater jüngst völlig überraschend verstorben war. Während sie beim FC Bayern versuchen, sich mit der schwierigen Situation zu arrangieren, steht am Abend das nächste aufsehenerregende Ereignis bevor.

Nach einem Zusammenbruch liegt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Krankenhaus. Trotz leichter Entwarnung wird seine Rückkehr Wochen dauern. Weitere Untersuchungen laufen. 24.10.2026 | 0:31 min

Der Ballon d’Or wird in London vergeben. Bei den Münchnern herrscht Einigkeit, dass Harry Kane als Weltfußballer ausgezeichnet werden sollte. Wenn man so will, lautet das Motto beim FC Bayern: Es Kane nur einen geben.

Kanes Saisonbilanz: 73 Tore in 65 Pflichtspielen

Für den 33-Jährigen spricht sehr viel, darunter seine bemerkenswerte Torquote. In der vergangenen Saison hatte er 73 Tore in 65 Pflichtspielen für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft erzielt, allein für die Münchner waren es 61 Tore in 51 Einsätzen.

Gewonnen hatte Kane das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Mit den Bayern erreichte er zudem das Halbfinale in der Champions League und mit England WM-Platz drei. Es war Kanes erfolgreichste Saison der Karriere.

Kane hofft auf "spezielle Nacht"

"Es könnte eine spezielle Nacht werden", sagte er hoffnungsfroh. Den Ballon d’Or zu gewinnen, "wäre großartig. Aber ich kann nichts mehr machen, ich muss warten."

Arsenal-Stürmer Kai Havertz schwärmt im Interview nach dem Remis gegen den FC Bayern München von Harry Kanes Qualitäten. 21.10.2026 | 1:15 min

Gewählt wird der Weltfußballer von Journalisten aus jenen Ländern, deren Nationalmannschaften auf den ersten 100 Plätzen der FIFA-Weltrangliste stehen. Pro Land stimmt ein Medienvertreter ab. Das kann zu Verzerrungen führen, weil die Ligen und Spieler weltweit unterschiedlich präsent sind.

Rummenigge Bayerns letzter Ballon d’Or-Gewinner

Hierzulande hat Kane viele Fürsprecher. Darunter befindet sich Karl-Heinz Rummenigge, der als bislang letzter Bayern-Profi 1980 und 1981 mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet wurde. Dem ehemaligen Weltklassestürmer und heutigen Aufsichtsratsmitglied imponiert, dass Kane weit mehr ist als ein Torjäger.

Immer wieder Harry Kane: Englands Ausnahmestürmer ist beim klaren Sieg gegen Tschechien an allen Toren beteiligt. Zudem erreicht der Kapitän auch eine weitere persönliche Bestmarke. 07.10.2026 | 2:59 min

Kane sei "ein völlig anderer Fußballer" als früher bei Tottenham, von wo aus er 2023 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern gewechselt war. Kane habe sich "zum Quarterback transformiert", befand Rummenigge in der tz.

Lamine Yamal wirbt für sich

Zugleich lobte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern Kanes Charakter: "Manchmal hat man den Eindruck, dass die Inszenierung beinahe so wichtig geworden ist wie die Leistung auf dem Platz. Harry Kane ist dazu der Gegenentwurf. Er braucht keine große Geste, um Größe zu zeigen.

Er ist höflich, bodenständig, frei von Allüren und begegnet den Menschen auf Augenhöhe. „ Karl-Heinz Rummenigge (Bayern-Aufsichtsrat) über Harry Kane

Vor allem Konkurrent Lamine Yamal, 19, vom FC Barcelona hatte Kane indirekt diskreditiert und für sich geworben. "Der Ballon d’Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen. Nicht an einen Spieler, der 80 Tore geschossen hat", befand Yamal. Der Flügelspieler hatte mit Spanien im Sommer den WM-Titel gewonnen, ohne dabei zu glänzen.

Kane Nachfolger von Sammer und Owen?

Dabei hat Kane beim FC Bayern und auch in Englands Nationalteam ja immer wieder gezeigt, dass er nicht nur als Torschütze herausragend ist, sondern auch als Spielgestalter. Ob das weltweit so wahrgenommen wurde?

Sollte Kane in seiner Heimatstadt London als Weltfußballer ausgezeichnet werden, erhielte er den Ballon d’Or als erster Bundesligaprofi seit Matthias Sammer 1996, der damals für Borussia Dortmund spielte. Zudem wäre Kane der erste ausgezeichnete Engländer seit dem damaligen Liverpool-Profi Michael Owen 2001.

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