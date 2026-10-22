Ballon d'Or: Warum die Wahl zum Goldenen Ball so kontrovers ist

Mit Harry Kane könnte am Montag nach 30 Jahren wieder ein Spieler aus der Bundesliga den Ballon d’Or gewinnen. Oder ist die mediale Präsenz der Konkurrenz wieder zu stark?

Warum die Wahl zum Ballon d'Or so kontrovers ist

Immer wieder Kontroversen um den Goldenen Ball: Warum ist die Vergabe so umstritten? Welche Kriterien entscheiden und kann die Wahl überhaupt fair sein? 22.10.2026 | 16:24 min

Mit einem Tor und einer traumhaften Vorlage war Harry Kane beim 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal am Mittwoch einmal mehr der überragende Spieler des FC Bayern.

Für den Gewinn des Ballon d’Or wird ihm das allerdings nichts mehr nützen – ebenso wenig wie Lamine Yamal und Kylian Mbappé ihre jüngsten Treffer für den FC Barcelona und Real Madrid. Die Juroren für den wichtigsten Einzelpreis im Weltfußball mussten ihre Stimmen bis zum 28. September abgeben.

Der FC Bayern ist in der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beide Teams verspielten dabei eine Führung. 21.10.2026 | 2:59 min

Kane und Yamal gelten als die Favoriten

Der offizielle Bewertungszeitraum für die Preisvergabe endet sogar bereits im Juli mit dem Finale der Fußball-WM. Aufgrund der längeren Frist zur Stimmabgabe könnte Yamal von seinem glänzenden Saisonstart trotzdem profitieren.

Demgegenüber stehen überragende 73 Tore, die Harry Kane in der vergangenen Saison für Bayern und die englische Nationalmannschaft erzielte. Sollte sich der Torjäger durchsetzen, wäre er der erste Ballon-d’Or-Gewinner aus der Bundesliga seit Matthias Sammer 1996.

Er trifft wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist gerade in der Form seines Lebens. Was macht den Engländer so besonders? 30.10.2025 | 16:46 min

Bundesliga im Schatten von Premier League und La Liga

"Natürlich hat die deutsche Bundesliga gegenüber den spanischen Spitzenklubs und der Premier League einen Nachteil, weil sie weltweit einfach nicht so im Mittelpunkt steht“, sagt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in der ZDFsportstudio-Sendung Bolzplatz.

Eine Einschätzung, die auch der L’Équipe-Journalist Alexis Menuge teilt. Über Real Madrid werde in der französischen Presse monatlich 25-mal mehr berichtet als über die Bayern, sagt Menuge. "Das hat damit zu tun, dass die Bundesliga nicht ernst genommen wird."

Kein deutscher Sieger seit 1996

Das war nicht immer so, wie die insgesamt sieben Auszeichnungen für deutsche Spieler in der Geschichte des Goldenen Balls zeigen. Vor Sammer waren das Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972 und 1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980 und 1981) sowie Lothar Matthäus (1990).

Damals hatte der Preis aber bei weitem nicht die Bedeutung wie heute. "Es war eine Kamera da", erinnert sich Matthäus an seine eigene Auszeichnung im Bolzplatz. "Dann ist mir der Ballon d’Or übergeben worden, mit zwei, drei Fragen, und dann war die Sache vorbei."

Lothar Matthäus prägt den deutschen Fußball wie kein Zweiter: Weltmeister 1990, Rekordnationalspieler und Leader über Generationen – ein Jahrhundertspieler. 14.04.2026 | 9:25 min

Seitdem hat sich die Fußballwelt verändert - nicht zuletzt durch die Rolle der sozialen Medien. "Was da alles gepostet wird, wer sich als Favorit sieht und welche Unterstützung er von seinen Fans bekommt", so Matthäus.

Drei Kriterien sollen über Goldenen Ball entscheiden

Die Jury des Ballon d'Or, bestehend aus 100 Journalisten aus den Top-100-Ländern der FIFA-Weltrangliste, soll ihre Entscheidung nach drei festgelegten Kriterien treffen: individuelle Leistung, Mannschaftsleistung und Titel sowie Fair Play und Klasse.

Die exakte Gewichtung der Kriterien, etwa die Wertigkeit eines WM-Titels im Vergleich zum Gewinn der Champions League, bleibt aber unklar. Und natürlich sind auch die Journalisten von der medialen Präsenz der Spieler nicht unberührt.

Niemand ist größer als der Verein - oder doch? Viele Fußballer sind längst ihre eigene Marke, haben eine riesige Reichweite und direkten Draht zu den Fans. Welche Folgen hat das? 05.02.2026 | 12:19 min

Vor allem Real und Barca pushen ihre Stars

Vor allem Real Madrid habe seine Spieler über Jahrzehnte medial gepusht, findet Menuge. Auch beim FC Barcelona sehe man das immer mehr. "Da haben die Bayern 20 Jahre Nachholbedarf."

Wie deutlich die mediale Unterlegenheit der Bundesliga ausfallen kann, zeigte sich für Matthäus vor allem in einem Fall: "Die größte Enttäuschung war für mich, dass Robert Lewandowski ohne Ballon d’Or ausgegangen ist."

Eklat um Vinicius Junior beim Ballon d'Or 2024

Es zeichnet den FC Bayern aus, dass er die Nichtberücksichtigung seines ehemaligen Torjägers fair hinnahm – anders als die Verantwortlichen von Real Madrid, die der Gala 2024 beleidigt fernblieben, nachdem sie erfahren hatten, dass Vinícius Júnior nicht gewinnen würde.

Während Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die Auszeichnung von 2008 bis 2021 weitgehend unter sich ausmachten, ist der Favoritenkreis in diesem Jahr deutlich größer. Unter den 30 Spielern auf der Shortlist stehen mit Kane, Michael Olise, Luis Díaz und Dayot Upamecano auch vier Profis aus der Bundesliga – alle vom FC Bayern.

Auf dem Platz ist Michael Olise einer der spektakulärsten Fußballer überhaupt. Außerhalb weiß man über den 24-Jährigen so gut wie nichts. Wie tickt der neue Superstar des FC Bayern München? 30.04.2026 | 17:18 min

"Mir fehlt jetzt bei den 30 Leuten kaum einer“, sagt der ehemalige Kicker-Chefreporter Karlheinz "Carlo" Wild, der seit über zehn Jahren die deutsche Stimme bei der Wahl abgibt. An ein Ende der Diskussionen und Debatten nach der Bekanntgabe des Gewinners glaubt Wild trotzdem nicht:

Die absolute Objektivität gibt es nicht. „ "Carlo2 Wild, Jury-Mitglied beim Ballon d'Or