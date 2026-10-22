Harry Kane unterstrich im Spiel gegen den FC Arsenal einmal mehr seine Klasse. Was genau beeindruckte so im Spiel gegen den englischen Meister?

Zeigte einmal mehr eine überragende Leistung: Harry Kane vom FC Bayern. Quelle: dpa

Die "Man of the Match"-Auszeichnung dürfte ihn nach Spielende ein wenig getröstet haben. Immerhin hatte Harry Kane mit seinen Bayern kurz zuvor dank eines späten Gegentores durch Declan Rice den Sieg gegen den englischen Meister FC Arsenal in der Champions League noch aus der Hand gegeben.

An Kane hat das nicht gelegen. Der Bayern-Star hat ein überragendes Spiel im Dress des Rekordmeisters gemacht - und einmal mehr allen gezeigt, wieso er bei so manchen Fans und Experten als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt wird.

Kane überragt gegen den FC Arsenal

Der Engländer war im Spiel gegen die "Gunners" der beste Mann auf dem Platz. Vielleicht war er sogar der beste Spieler des gesamten Champions-League-Spieltages. Okay, vielleicht begeistert der 33-Jährige nicht mit "Fake Rabonas", wie zum Beispiel ein Lamine Yamal vom FC Barcelona am vergangenen Spieltag. Nein, Kane begeistert anders - und bringt damit ein ganzes Top-Team auf ein höheres Niveau.

Der FC Bayern ist in der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beide Teams verspielten dabei eine Führung. 21.10.2026 | 2:59 min

Gegen den FC Arsenal fehlten den Bayern in Flügelflitzer Michael Olise oder Spielmacher Joshua Kimmich wichtige Puzzleteile. Und so hatte der Rekordmeister in den ersten Minuten Schwierigkeiten, die Bälle zu halten und sein Angriffsspiel aufzubauen. Kane bemerkte das.

Der eigentlich als Stoßstürmer aufgebotene Engländer ließ sich bis tief in die eigene Hälfte - teils zwischen die Innenverteidiger - fallen und baute so das Spiel der Bayern selbst auf. Er etablierte sich früh als zuverlässige Anspielstation und Kopf der Mannschaft. Er suchte Lücken für seine Offensivkollegen, stellte dafür die eigene Trefferwahrscheinlichkeit hinten an.

Lob vom Gegner und vom Teamkollegen

"Harry Kane hat außergewöhnliche Qualitäten", erzählte auch Arsenal-Stürmer Kai Havertz nach der Partie bei ZDF-Reporter Gari Paubandt. So leitete Bayerns Nummer neun vor dem 1:0 für Arsenal fast die Führung seiner Bayern ein.

Arsenal-Stürmer Kai Havertz schwärmt im Interview nach dem Remis gegen den FC Bayern München von Harry Kanes Qualitäten. 21.10.2026 | 1:15 min

Manuel Neuer legte ihm einen Torabstoß (!) vor die Füße. Kane bediente per traumhaftem Pass über das halbe Feld den startenden Alphonso Davies perfekt - am Ende des Angriffs scheiterte Serge Gnabry knapp.

Noch sensationeller ist aber seine Vorbereitung zum 1:1. Vom Mittelkreis aus überwand er mit einem einzigen Pass die vielleicht beste Defensive Europas und spielte Davies perfekt in den Lauf, der diesmal den Ball im Tor unterbrachte. "Der Ball ist unfassbar übrigens", staunte Kimmich-Vertreter Tom Bischof nach dem Spiel - und war damit nicht allein.

Harry Kane ist überall

So war Kane nicht nur als Spielmacher unterwegs, sondern half auch defensiv seinen Teamkollegen regelmäßig aus. Er lief viel, sprintete gierig dem Ball hinterher, wenn Arsenal ihn mal hatte, und zeigte zu guter Letzt, dass er trotz alledem auch seine Kernkompetenz beherrscht.

Schon vor gut einem Jahr schaute das ZDF im Format "Bolzplatz" auf die Qualitäten von Harry Kane. Vieles gilt bis heute. 30.10.2025 | 16:46 min

Neben Spielmacher und Defensivmann ist Kane ja eigentlich Stürmer. Und als solcher war er in Halbzeit zwei erfolgreich. Den Strafstoß zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Bayern holte der 33-Jährige selbst raus - und verwandelte dann eiskalt.

Es ist nebenbei das zehnte Champions-League-Spiel in Folge gewesen, in dem Kane trifft. Nur ein gewisser Cristiano Ronaldo hält eine längere Serie an Spielen in der Champions League, in dem ihm mindestens ein Treffer gelang - es sind elf.

Der Ballon d'Or als Krönung?

"The Sky is the Limit" gilt für Kane zurzeit wahrscheinlich mehr denn je. Und mehr denn je hat er gezeigt, wieso er für den FC Bayern und damit für eigentlich jeden Klub der Welt unverzichtbar wäre. Der Ballon d'Or wäre das i-Tüpfelchen seiner Einzelspielerkarriere. Für einen Mann, der damit begeistert, sein Team besser zu machen.

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