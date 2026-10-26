Gladbach hat erstmals in dieser Bundesliga-Saison ein Spiel gewonnen. Helen Kevric war bei der Turn-WM erfolgreich, Emma Aicher konnte einen Podestplatz im Ski-Weltcup bejubeln.

Borussia Mönchengladbach hat gegen den VfB die Niederlagenserie gestoppt. Quelle: Eibner-Pressefoto.

Liebe Sport-Fans,

die ersten sechs Spiele in der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach allesamt verloren. Seit Freitag hat das Warten auf den ersten Sieg ein Ende. Warten musste auch der Deutsche Turner Bund lange. Schließlich holte Helen Kevric am vorletzten Tag der Turn-WM in Rotterdam Silber am Stufenbarren. Es war die erste und einzige Medaille für den DTB.

Außerdem startete an diesem Wochenende der alpine Ski-Weltcup. Im ersten Rennen dieser Saison in Sölden raste Emma Aicher auf das Podest. Der dritte Rang im Riesenslalom ist zudem das beste Resultat, das Aicher in dieser Disziplin je eingefahren hat. Damit stand sie nun in ihrer Karriere in der Abfahrt, dem Super-G, dem Slalom und auch im Riesenslalom auf dem Podium.

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Gladbach holt den ersten Bundesliga-Sieg der Saison

Borussia Mönchengladbach beendete die Durststrecke in der Bundesliga durch einen 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart und holte im siebten Spiel den ersten Dreier. Werder Bremen setzte sich dank eines Doppelpacks von Niclas Füllkrug mit 3:2 gegen Mainz durch. Außerdem bescherte Joker Maximilian Beier dem BVB einen 1:0-Erfolg im Duell mit Eintracht Frankfurt.

Vor dem Spiel gegen die Bayern hat Borussia Dortmund ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das entscheidende Tor war eine Ko-Produktion zweier Joker. 26.10.2026 | 12:15 min

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Weitere Sportnachrichten des Wochenendes im Überblick

Euer Live-Sport für diese Woche

das aktuelle sportstudio mit Gast Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug erzählte im aktuellen sportstudio, warum es sportlich beim SV Werder Bremen so gut läuft, was ihn alles mit den Verein verbindet und wurde mit einer Schalte zu seinem ehemaligen Sturm-Partner Marvin Ducksch überrascht.

Es ist offensichtlich, dass das passt und ich mich wohlfühle und dass das der Verein ist, zu dem ich mich im Profibereich am meisten hingezogen fühle. „ Niclas Füllkrug

Dazu unterschrieb er ein von Moderator Sven Voss vorbereitetes Statement zu seiner Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft.

Niclas Füllkrug über seine jüngste Entwicklung, seine Rolle bei seiner Rückkehr bei Werder Bremen und seine Ambitionen fürs DFB-Team. 24.10.2026 | 23:59 min

Ballon d'Or: Die Favoriten von Lothar Matthäus

Mit der Verleihung des Ballon d'Or steht sofort zum Start in die Woche ein mit Spannung erwartetes Event an.

Der Ballon d'Or gilt als wichtigster Preis für Fußballspieler. Lothar Matthäus verrät im Video seine fünf Favoriten auf den Titel 2026. 23.10.2026 | 0:48 min

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Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion