Ski-Saisonauftakt in Sölden :Pinheiro Braathen gewinnt Auftakt, Gratz bester Deutscher
Video0:40
von Christoph Schneider
Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen hat zum Auftakt der alpinen Ski-Saison ein Zeichen gesetzt und den Riesenslalom in Sölden gewonnen. Bester Deutscher wurde Fabian Gratz.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren