Helen Kevric turnt bei ihrer WM-Premiere zu Silber

Turn-Europameisterin Helen Kevric hat bei ihrer ersten WM Silber am Stufenbarren gewonnen. Es ist zugleich die einzige Medaille für den Deutschen Turner-Bund bei dieser WM.

Helen Kevric sorgt für die einzige deutsche Medaille bei dieser WM. Quelle: AP

Mit einer blitzsauberen Übung hat Helen Kevric bei der Turn-WM in Rotterdam Silber am Stufenbarren gewonnen. Die 18 Jahre alte Europameisterin bekam bei ihrer WM-Premiere von den Punktrichtern 14,833 Zähler und musste sich nur Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Kaylia Nemour aus Algerien (15,333) geschlagen geben. Bronze sicherte sich Mehrkampf-Weltmeisterin Skye Blakely aus den USA (14,600).

Kevric holt einzige deutsche Medaille

Kevrics Medaille am vorletzten WM-Tag ist die erste und einzige für den Deutschen Turner-Bund (DTB) in Rotterdam und das erste WM-Edelmetall bei den Frauen seit dem Silber von Pauline Schäfer-Betz am Schwebebalken 2021.

Für die übrigen Gerätefinals hatten sich keine deutschen Athletinnen und Athleten qualifiziert, im Team hatten sowohl die Frauen als auch die Männer das Finale verfehlt. Auch das Mehrkampf-Finale der Frauen fand ohne deutsche Beteiligung stattgefunden, Timo Eder landete bei den Männern auf Rang 14.

Bei den deutschen Turnern läuft es bei der WM eher mäßig bis schlecht. Dafür überragt mal wieder der Japaner Hashimoto, der sich zum vierten Mal zum Mehrkampfweltmeister krönen konnte. 23.10.2026 | 1:02 min

Nach EM-Gold nun WM-Silber für Kevric

Kevric hat in Rotterdam eine bemerkenswerte internationale Serie fortgesetzt. Bei jedem Großereignis seit ihrem Debüt bei den Frauen erreichte sie das Finale am Stufenbarren: Bei der EM 2024 wurde sie Vierte, dann Sechste bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, Erste bei der EM 2026 im August in Zagreb und nun bei ihrer ersten WM Zweite.

Nach einer schweren Knieverletzung 2025 hatte sich Kevric zurück in die Weltspitze gekämpft. Ihr Comeback auf der großen Turnbühne feierte sie in diesem Juli bei den deutschen Meisterschaften in Hannover mit den Titeln am Stufenbarren und Schwebebalken.

Am Schwebebalken holen Pauline Schäfer-Betz und die 18-jährige Helen Kevric die gleiche Punktzahl. Am Ende entscheidet die Ausführung über Gold. Relive kommentiert von Alex Ruda und Ronny Ziesmer. 26.07.2026 | 7:17 min

Die deutschen Turner starten durchwachsen in die WM in Rotterdam: Das Herrenteam verpasst die Qualifikation für das Teamfinale deutlich. Stattdessen überzeugt eine WM-Debütantin. 19.10.2026 | 1:44 min

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa, SID