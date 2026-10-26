Kompany-Stellvertreter: Bayern bei Danks in besten Händen

Nach Kompanys Kollaps trägt sein eingesprungener Vertreter Danks zu etwas Beruhigung beim FC Bayern bei. Seinem erkrankten Chef hat er bereits signalisiert: Wir machen das schon.

Aaron Danks hat mit dem FCB nach dem Kompany-Ausfall gegen Freiburg einen Sieg geholt. Quelle: SVEN SIMON / Frank Hörmann

Aaron Danks ließ eine herzliche Strenge walten, als er die Nachricht des erkrankten Chefcoaches Vincent Kompany auf seinem Handy erblickte. "Well done", gut gemacht, las Danks nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg am Sonntagabend.

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Kompany sei "happy" gewesen über den Erfolg, berichtete sein Vertreter nach seinem ersten Bundesligaeinsatz als Interimstrainer. Kompanys Glücksgefühle freuten Danks zwar. Doch viel kommunizieren wollte er nicht, damit sein Chef nicht schon wieder mit der Arbeit zu tun hat. "Brillant. Jetzt ruh dich aus", habe er knapp zurückgeschrieben, begleitet von einem Kuss-Emoji.

Positive Signale bei Kompany

Vor dem Spiel hatte Danks keinen Kontakt mit Kompany gehabt, um den erkrankten Chef nach dessen Kollaps am Freitag zu schonen. Kompany liegt seither im Krankenhaus.

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"Er fühlt sich jeden Tag ein bisschen besser", sagte Danks. "Er hat keine Kopfschmerzen mehr", berichtete Sportvorstand Max Eberl, der Kompany in der Klinik besucht hatte. Eine Diagnose gebe es "noch nicht final", aber offenbar etwas Entwarnung. "Die Signale sind wirklich positiv", sagte Danks. Laut dem Kicker-Magazin soll eine Herzerkrankung bereits ausgeschlossen worden sein.

Danks mit viel Erfahrung

Zu etwas Beruhigung der Ausnahmesituation trägt neben dem Sieg in Freiburg vor allem auch Danks mit seiner besonnenen Art bei. Der 43 Jahre alte Engländer gilt als sehr verlässlich und soll bei den Spielern sehr beliebt sein. Er genießt intern großes Vertrauen. Das liegt auch daran, dass Danks über viel Erfahrung verfügt.

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Zunächst arbeitete er lange als Jugendcoach und bei Englands U21. Später sprang er im Profibereich schon mehrfach ein, ob während seiner Zeit als Assistenztrainer in der Premier League bei Aston Villa oder in der vergangenen Saison beim FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain, als Kompany gesperrt auf der Tribüne saß.

Danks’ wichtige Rolle auch im regulären Betrieb

Ohnehin leitet Danks auch im regulären Betrieb wesentliche Teile des Trainings. Bei Spielen coacht er stets die Standards, Kompany zieht sich dann immer auf die Bank zurück. Dass Danksy, wie er genannt wird, zudem auf den Glücksbringer, einen Porzellankakadu, aufpasst und ihn zu Feiern mitbringt, ist ebenfalls ein Zeichen von Vertrauen.

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Bei Danks ist nun auch die Leitung der Mannschaft in besten Händen, solange Kompany Zeit zur Genesung benötigt, wenngleich dessen Persönlichkeit natürlich fehlt. Der Zusammenhalt soll diesem Verlust in den kommenden Wochen entgegenwirken.

Eberl: Kompany bekommt alle Zeit

"Was die Mannschaft geleistet hat, was wir als Gruppe geleistet haben, der Trainerstaff drumherum, die ja auch auf einmal ihre Galionsfigur verloren haben, das ist wirklich außergewöhnlich", befand Eberl in Freiburg, "das ist ein viel größerer Sieg als nur drei Punkte."

Wir sind in unserem kleinen Kokon, in unserer Wagenburg, und Vinnie bekommt alle Zeit, um wirklich gesund zu werden. „ Max Eberl

Torwart Jonas Urbig ergänzte: "Wenn wir so zusammenstehen, dann können wir alles auffangen, alles kompensieren." Danks vertraut auf die unter Kompany gewohnten Abläufe. Das Trainerteam wisse genau, wie Kompany "denkt, wie er tickt, wie er es haben will", sagte Eberl. Er setzt darauf, dass sich nun alle "unterhaken", auch im Sinne von Kompanys Genesung.

Noch vier Aufgaben bis zur Länderspielpause

Vier Partien stehen bis zur Länderspielpause ab dem 9. November noch an. Am Mittwoch geht es im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg um den Einzug ins Achtelfinale, ehe am Samstag Borussia Dortmund zum Topspiel der Bundesliga nach München kommt.

Danach folgen die Reisen zu Atlético Madrid in der Champions League und zu Mainz in der Liga. Kompany wird Danks bestimmt wieder schreiben. Aber die Botschaft des Assistenten dürfte beim Chef angekommen sein. Sie lautete: Wir machen das schon.

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