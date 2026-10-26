Auszeichnungen in London: Kane und Putellas gewinnen Ballon d'Or

Auszeichnungen in London:Harry Kane und Putellas gewinnen den Ballon d'Or
Harry Kane ist als bester Fußballer des Jahres mit dem Ballon d'Or geehrt worden. Bei den Frauen siegte Alexia Putellas. Harry Kane wurde zudem bester Torschütze.
Harry Kane hat den Ballon d'Or gewonnen. Der Spieler vom FC Bayern München wurde am späten Abend in London mit der begehrten Trophäe geehrt.
Bei den Frauen siegte Alexia Putellas (London City Lionesses). Die spanische Nationalspielerin gewinnt den Preis nach 2021 und 2022 zum dritten Mal in ihrer Karriere. In der vergangenen Saison hatte sie den FC Barcelona zum Gewinn der Champions League, der Meisterschaft und des Pokals geführt.
Klara Bühl verpasst Sprung unter die Top Ten
Nationalspielerin Klara Bühl hatte den Sprung in die Top zehn knapp verpasst. Die Offensivspielerin des FC Bayern München landete bei der Ehrung auf dem zwölften Platz. Bühl hatte es als einzige deutsche Spielerin unter die 30 Nominierten geschafft. Im Vorjahr war sie auf Rang 19 gelandet. Bei den Frauen wird der Ballon d'Or erst seit 2018 vergeben.
Als bislang letzte Deutsche schaffte es Alexandra Popp 2023 in die Top Ten, sie wurde Siebte. Ex-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan hatte bei der ersten Vergabe den dritten Platz belegt und damit für das beste deutsche Ergebnis gesorgt.
Yamal und López wieder als Talente des Jahres geehrt
Die Preisträger des Nachwuchspreises standen beide auch schon 2025 auf der Bühne: Die Kopa-Trophäe für den besten Spieler unter 21 Jahren ging zum dritten Mal in Folge an den 19 Jahre alten Lamine Yamal vom FC Barcelona.
Bei den Frauen holte sich Vicky López die Auszeichnung. Die Spielerin vom FC Barcelona hatte den Preis auch schon im letzten Jahr gewonnen.
Romeu und de la Fuentes sind die besten Trainer
Die beste Trainingsleistung bei einer Männer-Mannschaft sah die Jury bei Luis de la Fuente, der Spanien im Sommer zum WM-Titel geführt hatte. Die Johan-Cruyff-Trophäe für die beste Trainerleistung einer Frauen-Mannschaft ging an Pere Romeu, den Coach des FC Barcelona Femení.
Dem nominierten Vincent Kompany wünschte Moderator Thierry Henry gute Besserung. Der Bayern-Trainer ist gesundheitlich angeschlagen und liegt derzeit im Krankenhaus.
Die besten Torhüter sind Unai Simón (Athletic Bilbao) bei den Männern und Cata Coll vom FC Barcelona bei den Frauen.
Harry Kane als bester Torschütze geehrt
Die besten Torschützen sind Harry Kane vom FC Bayern München und Charlyn Corral (CF Pachuca). Die beiden bekommen die Gerd-Müller-Trophy.
Als bestes Frauenteam des Jahres wurde der FC Barcelona ausgezeichnet. Bei den Männern überzeugte die Mannschaft von Paris Saint-Germain.
Den Sócrates-Preis holte Bukayo Saka vom FC Arsenal. Die Auszeichnung ist benannt nach dem politisch engagierten brasilianischen Fußballer Sócrates. Sie ehrt Spieler für ihr herausragendes gesellschaftliches und humanitäres Engagement.
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