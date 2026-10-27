Harry Kane hat sein großes Ziel erreicht - nach einer grandiosen Saison wird dem Stürmer von Bayern München in London der Ballon d'Or verliehen. Stimmen zum Triumph des Engländers.

Harry Kane bei der Verleihung des "Ballon d’Or" in London. Der Spieler des FC Bayern München ist der erste Engländer seit 25 Jahren, der die Trophäe gewinnt. Quelle: AFP | FRANCK FIFE

Harry Kane hat sein großes Ziel erreicht - nach einer grandiosen Saison wird dem Stürmer von Bayern München in London der Ballon d'Or verliehen. Die Emotionen kochten hoch am Abend im Londoner Palladium. Die Stimmen zum Triumph:

Immer wieder Kontroversen um den Goldenen Ball: Warum ist die Vergabe so umstritten? Welche Kriterien entscheiden und kann die Wahl überhaupt fair sein? 22.10.2026 | 16:24 min

"Ehre, für den FC Bayern zu spielen"

Harry Kane (FC Bayern): "Wow, wow, wow. Ich bin fast sprachlos. Dass ich hier in London bin, hat das Ganze zu etwas ganz Besonderem gemacht. Das war für mich heute Abend ein gutes Omen. Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr schwer war. (...) Ohne meine Mitspieler wäre das nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie ihr mich antreibt und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen, bedeutet mir sehr viel. An Vinnie (Kompany, d. Red.): Ich hoffe, dass dir dieser Erfolg ein wenig Kraft gibt. Es ist eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe zurück zum FC Bayern zu bringen."

Kane, Yamal, Mbappe oder ein anderer? : Warum die Wahl zum Ballon d'Or so kontrovers ist Mit Harry Kane könnte am Montag nach 30 Jahren wieder ein Spieler aus der Bundesliga den Ballon d’Or gewinnen. Oder ist die mediale Präsenz der Konkurrenz wieder zu stark? von Ralf Lorenzen mit Video 16:24

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): "Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern. Harry Kane kann alles - und er schießt Tore, Tore, Tore. Er steht nun in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge - das sagt alles über unsere Geschichte aus: Der Verein und Harry Kane haben zusammengefunden, sind zusammen gewachsen und erreichen zusammen die allerhöchsten Ziele."

Prinz William: "Unvegessliche Momente" mit Kane

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): "Harry Kane ist ein Gewinn für den FC Bayern und für jede Mannschaft dieser Welt. Er übernimmt Verantwortung, auf dem Platz wie in der Kabine, er ist einer, an dem sich alle orientieren, Tag für Tag. Dieser Titel ist der Lohn für seine insgesamt beeindruckende Lebensleistung. Harry verdient jede Auszeichnung dieser Welt, und dass er heute hier in seiner Heimat den Ballon d’Or überreicht bekommen hat, ist ein wunderbares Signal für alle, dass es sich immer lohnt, niemals lockerzulassen."

Das hast du dir wirklich verdient. Zeit, nach Hause zu kommen und noch ein paar Tore zu schießen. „ Manuel Neuer, Kapitän FC Bayern

Prinz William und Prinzessin Kate: "Herzlichen Glückwunsch an Harry Kane zum Gewinn des Ballon d'Or! Was für eine fantastische Leistung - und absolut verdient. Ein brillanter Kapitän, ein außergewöhnlicher Spieler und jemand, der Fußballfans auf der ganzen Welt so viele unvergessliche Momente beschert hat."

Müller: Sehen uns auf dem Golfplatz

Thomas Tuchel (englischer Nationaltrainer): "Herzlichen Glückwunsch, Harry, zu deinem verdienten Ballon d’Or. Mir sind schon längst die Superlative ausgegangen, um deine Leistungen zu beschreiben, aber ich freue mich sehr, dass du nun von der Fußballwelt offiziell gewürdigt wurdest. Dass du als erster Engländer seit 25 Jahren diese große Ehre erlangst, macht es zu etwas ganz Besonderem, und wir können uns glücklich schätzen, dich als unseren Anführer zu haben. Ich weiß, dass du diesen Moment mit deinen Liebsten genießen wirst und dich dann wieder dem widmen wirst, was du am besten kannst - Tore schießen und Fußballspiele gewinnen."

Was für ein Abend! Gut gemacht, Harry. Niemand hat das mehr verdient. „ David Beckham, englische Fußball-Legende

Thomas Müller (ehemaliger Mitspieler beim FC Bayern): "Du hast diese Auszeichnung gewonnen, weil du einfach verdammt genial bist. Herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns bald auf dem Golfplatz - und hol ein paar Titel für meinen FC Bayern!"

Englands Presse überschlägt sich

Und auch die englische Presse feierte den historischen Erfolg und die Besonderheit, dass die Auszeichnung an einen Spieler der Three Lions ging. "Harry Kane beendet Englands 25-jährige Wartezeit auf den Ballon d'Or", schrieb der Sender "Sky News". Im Jahr 2001 war Michael Owen ausgezeichnet worden, Kane war da noch meilenweit vom Profidasein entfernt.

Auszeichnungen in London : Harry Kane und Alexia Putellas gewinnen den Ballon d'Or Harry Kane ist als bester Fußballer des Jahres mit dem Ballon d'Or geehrt worden. Bei den Frauen siegte Alexia Putellas. Harry Kane wurde zudem bester Torschütze.

Seine 73 Tore in 65 Spielen für die Bayern und die Nationalmannschaft dürften noch lange nachhallen. Die Auszeichnung für den besten Stürmer der vergangenen Saison nahm Kane folgerichtig auch mit nach Hause.Für die Bundesliga endete dank Kane derweil eine noch längere Wartezeit.

Letzter Ballon d'Or ging 1996 in die Bundesliga

Vor dem Bayern-Stürmer war Matthias Sammer 1996 der letzte in Deutschland spielende Profi, der mit dem Ballon d'Or geehrt wurde. Kane ist zudem der erste damit ausgezeichnete Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981. Die Münchner kündigten an, dass der Ballon-d'Or-Gewinner beim Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen Borussia Dortmund noch einmal im Stadion geehrt werde.

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Quelle: SID, dpa