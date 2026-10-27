Der BVB geht selbstbewusst in die Woche der Wahrheit gegen Bremen und bei den Bayern. Dabei hat das Team von Niko Kovac Probleme.

Felix Nmecha Quelle: JOHN MACDOUGALL / AFP

Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Wenn es danach geht, hat Felix Nmecha einen langen Weg vor sich. Leicht angefressen reagierte Borussia Dortmunds Mittelfeldstar beim jüngsten Arbeitssieg über Eintracht Frankfurt auf seine Auswechslung. Dabei hätte sich der Nationalspieler auch über einen früheren Feierabend nicht beschweren können.

Nmechas Formtief ist ein Rätsel. Seit Saisonstart ist wenig zu sehen vom unbändigen Offensivdrang, der Übersicht, Zweikampfstärke und Torgefahr, die ihn vor dem Sommer in den Augen etlicher Experten zum potenziellen Weltklassespieler aufsteigen ließen.

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Härtetest beim FC Bayern

Ein Traumtor gegen Paderborn als Ausnahme - meist sahen die Auftritte des 26-Jährigen aus wie gegen Frankfurt, als er mit einem Lapsus gegen Gäste-Stürmer Younes Ebnoutalib fast einen Gegentreffer aufgelegt hätte: Ohne Glück und Ausstrahlung, nachlässig in wichtigen Duellen, ohne Mehrwert für das BVB-Mittelfeld, das sich längst nicht gefunden hat.

Trotz guten Saisonstarts mit 17 Punkten und 12:4 Toren geht der BVB nur aus vermeintlich starker Position in die Woche, die Weichen stellt. Im DFB-Pokal will Schwarz-Gelb zeigen, dass es aus dem Liga-Remis gegen freche Bremer gelernt hat. Danach steht der ultimative Härtetest beim Branchenprimus FC Bayern an.

Karetsas und Co. fehlen

Der wohl erstaunlichste Aspekt am Spiel unter Trainer Niko Kovac: dass es für effizienten Ergebnisfußball reicht, der Defensive zu vertrauen und darauf, im Endspurt Partien killen zu können: Fitness als Faktor, "das ist sein Nummer-eins-Ding", erklärte Keeper Gregor Kobel die Erfolgsformel. Trotz Reisestress von Bodö über Berlin nach Baku lief der BVB für den späten Siegtreffer gegen Frankfurt zwei Kilometer mehr als der Gegner.

Dass es in der Schaltzentrale knirscht, liegt auch am Personal: Klar, die Verletzungen der Hoffnungsträger Konstantelias und Karetsas spielen rein, wenn nun etwa die "Süddeutsche Zeitung" zwischenbilanziert, es sei nichts von jener anfänglichen Aufbruchstimmung geblieben, als "plötzlich spielerische Blitze durch den oft zähen Dortmunder Ergebnisfußball zuckten".

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Sabitzer meist außen vor

Ein weiterer Grund ist, dass sich Schwarz-Gelb neben Nmecha eine zweite Sphinx leistet: Jobe Bellingham, dessen Leistung im zweiten BVB-Jahr sogar noch stärker schwankt. Der Engländer startete mit antrainierten Muckis und besten Vorsätzen, die er aber nur punktuell einlösen konnte. Gegen Frankfurt und Stuttgart legte er die Siegtreffer auf. Aber gegen Hoffenheim, Werder und bei der Pleite in Bodö war er ein Sicherheitsrisiko.

Der BVB leistet sich den Luxus, auf einen echten Spielmacher zu verzichten. Im offensiven und defensiven Mittelfeld wechselt Kovac munter durch. In zwölf Spielen hat er schon zehn Kombinationen getestet.

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Nur Marcel Sabitzer scheint keine große Rolle in der Dauerrotation zu spielen, selbst wenn der Österreicher jüngst mal wieder einen längeren Einsatz bekam. Personell und strukturell fehlt dem BVB in der Mitte einfach Konstanz.

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Ryerson noch ohne Scorerpunkt in der Bundesliga

Vom Spielvermögen verlässlichster Akteur in der Zentrale ist aktuell Joey Veerman. Dem Routinier gelingt es immer besser, sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein auch auf den Rasen zu bringen. Dank Sicherheit im Passspiel könnte er zum neuen BVB-Ballmagneten werden.

Die Frage bleibt, ob er als Sechser nicht verschenkt ist. Außerdem ist auch der Holländer nicht vor Rückschlägen gefeit, wie in der Champions League in Norwegen zu sehen war.

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