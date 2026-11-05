Champions League vom 4. November 2026

Am 4. Spieltag der UEFA Champions League Ligaphase kämpfen Europas Topklubs um wichtige Punkte auf dem Weg in die K.o.-Phase. Champions League pur - alle entscheidende Momente im ZDF.



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Moderation: Jochen Breyer

Experte: René Adler



Zusammenfassungen der Spiele:

u.a.

Borussia Dortmund - Real Betis

RB Leipzig - Manchester City

Atlético Madrid - FC Bayern München

Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart

Fenerbahce SK - FC Liverpool