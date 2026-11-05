Champions League vom 4. November 2026
Am 4. Spieltag der UEFA Champions League Ligaphase kämpfen Europas Topklubs um wichtige Punkte auf dem Weg in die K.o.-Phase. Champions League pur - alle entscheidende Momente im ZDF.
Am 4. Spieltag der UEFA Champions League Ligaphase kämpfen Europas Topklubs um wichtige Punkte auf dem Weg in die K.o.-Phase. Champions League pur - alle entscheidende Momente im ZDF.
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Moderation: Jochen Breyer
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Borussia Dortmund - Real Betis
RB Leipzig - Manchester City
Atlético Madrid - FC Bayern München
Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart
Fenerbahce SK - FC Liverpool
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