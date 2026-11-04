Champions League: Leipzig belohnt sich gegen City nicht

2:3-Niederlage in der Champions League:Leipzig für couragiertes Spiel gegen City nicht belohnt
Unglücklicher Abend für RB Leipzig in der Champions League: Gegen Manchester City kommt der Bundesligist nach Rückständen zweimal zurück, muss sich letztlich aber geschlagen geben.
RB Leipzig hat in der Champions League zumindest einen Teilerfolg gegen Manchester City knapp verpasst. Im eigenen Stadion unterlagen die Sachsen mit 2:3 (0:1) und verloren erstmals in dieser Saison ein Pflichtspiel vor eigenem Publikum.
Haaland entscheidet die Partie für City
Nach zweimaligem Rückstand holte das Team von Martín Demichelis zweimal auf, ehe Manchesters Haaland (78. Minute) mit seiner ersten Chance den Siegtreffer zum Endstand erzielte.
Die Engländer gingen durch ein Eigentor von Castello Lukeba (37. Minute) und dank Enzo Fernández (58.) zuvor zweimal in Führung. Ridle Baku (49.) und Antonio Nusa (61.) erzielten jeweils den zwischenzeitlichen Ausgleich vor 45.228 Zuschauern.
Leipzig in der Königsklasse im Hintertreffen
Der Klub aus der Premier League ist nach drei Siegen gut auf Kurs, Leipzig verbuchte in der Königsklasse nach den 1:4-Niederlagen in Como und bei Real Madrid nun die dritte Niederlage.
Auf der Habenseite ist bislang nur ein Sieg gegen die PSV Eindhoven (1:0). Der Druck steigt vor den Spielen gegen RC Lens (24. November) und dann am 8. Dezember bei Manchester United.
Manchesters Donnarumma nicht immer sicher
Nach einer Gedenkminute für den gestorbenen Fußballer Jesús de Miguel setzten die Gäste das erste Achtungszeichen. Rayan Cherki (9.) verzog aus zehn Metern leicht. Den ersten Schuss aufs Tor verbuchte Leipzig, beim Schuss von Antonio Nusa (15.) sah City-Keeper Gianluigi Donnarumma nicht sicher aus.
Nach einer Viertelstunde hatten die Leipziger mehr Spielanteile. Die Gäste setzten immer wieder Nadelstiche. Die erste richtig gefährliche Toraktion hatte City bei einem Schuss von Phil Foden (36.). Sekunden später rutschte Innenverteidiger Lukeba bei einer Hereingabe beim Klärungsversuch vor dem einschussbereiten Fernández mit dem Ball ins eigene Tor.
Leipzig drückt, City mit dem besseren
Nach dem Wechsel hatte Baumgartner den Ausgleich auf dem Fuß, seinen Schuss in den Winkel kratzte Donnarumma raus. Beim Schuss von Baku aus einem äußerst spitzen Winkel (49.) ins kurze Eck sah der italienische Schlussmann dann schlecht aus.
RB drückte, Ezechiel Banzuzi (52.) knallte den Ball mit voller Wucht ans Außennetz. Nach gut einer Stunde kam Christopher Nkunku für Baumgartner. Mitten in der Leipziger Euphorie traf Fernandez per Kopf zur erneuten Führung. Es ging nun hin und her. Erst traf Nusa zum neuerlichen Ausgleich, dann schlug Haaland zu - und sorgte für den Endstand.
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