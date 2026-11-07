Kramer und Loonen treffen für B04 : HSV-Frauen rutschen in Leverkusen auf Abstiegsplatz

von Andreas Heck 07.11.2026 | 16:40 |

Bayer Leverkusen feiert einen 2:0-Heimsieg gegen die Frauen des Hamburger SV. Diese rutschen mit der Niederlage auf einen direkten Abstiegsplatz ab.