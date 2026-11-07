Kramer und Loonen treffen für B04:HSV-Frauen rutschen in Leverkusen auf Abstiegsplatz
von Andreas Heck
Bayer Leverkusen feiert einen 2:0-Heimsieg gegen die Frauen des Hamburger SV. Diese rutschen mit der Niederlage auf einen direkten Abstiegsplatz ab.
Die Aufstellungen:
Bayer Leverkusen: R. Borggräfe - C. Simon, S. Ostermeier, L. Turányi, E. Merino - S. Zdebel (56. L. Bender), C. Wenger - M. Müller (84. P. Platner), V. Mädl (56. C. Kehrer) - M. Sternad (90. +4 J. Brandau), C. Kramer (84. L. Loonen)
Trainer: Roberto Pätzold
Hamburger SV: K. Szemik - M. Doucouré (84. L. Martens), A. Böhler (84. S. Matysik), N. Mirzaliyeva, L. Eggert (69. J. Wrede) - S. Stoldt, P. Machtens (69. L. Peneau) - C. Morich, C. Linberg - P. Bartz, M. Brunnthaler (58. N. Karczewska)
Trainer: Rodolfo Cardoso
Schiedsrichterin: Lara Wolf
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