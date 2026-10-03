Zverev eilt ins Peking-Viertelfinale - Djokovic wartet dort

Alexander Zverev macht beim ATP-Turnier in Peking im Eiltempo das Kracher-Duell im Viertelfinale mit Novak Djokovic perfekt. Platz eins in der Weltrangliste rückt immer näher.

03.10.2026 | 0:32 min

Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Peking souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der zweimalige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich gegen den Chinesen Juncheng Shang mit 6:0, 6:3 durch. Zverev verwandelte nach nur 55 Minuten seinen zweiten Matchball. Er trifft nun auf den serbischen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic.

"Für mich lief es ziemlich glatt heute. Ich hoffe, es geht so weiter für mich", sagte Zverev nach der Partie und ergänzte mit Blick auf Djokovic: "Morgen wartet ein schwerer Gegner auf mich."

Novak hat hier noch nie verloren und liebt den Court. Aber ich bin bereit. „ Alexander Zverev

Zverev weiter im Erfolgsmodus

Zverev hat bereits erfolgreiche Wochen hinter sich. Nach seinem Triumph bei den US Open hatte er auch mit Deutschland im Davis Cup gegen Kroatien und mit dem Team Europa im Laver Cup gegen das Team Welt gewonnen.

Auf Alexander Zverev wartet im Viertelfinale Novak Djokovic. 20.09.2026 | 1:30 min

Platz eins rückt näher

Der Weltranglisten-Zweite Zverev kommt in diesem Herbst auch seinem Ziel der Nummer eins immer näher. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner (Italien) muss nach wie vor wegen Knieproblemen pausieren und sagte nun auch für das Masters-Turnier in Shanghai vom 7. bis 18. Oktober ab. Sollte Zverev in Peking und Shanghai gewinnen, wäre er bereits an Sinner vorbei.

Zverev wäre bei den Männern erst der zweite Deutsche nach Boris Becker auf dem Tennis-Thron.

Alexander Zverev gewinnt die US-Open. Er dominiert im Finale gegen Ben Shelton aus den USA und gewinnt somit seinen zweiten Grand Slam. Den Matchball nahm er erst gar nicht wahr. 14.09.2026 | 1:45 min

Für Jan-Lennard Struff war in Peking hingegen bei dem ATP-500er-Turnier Endstation. Er verlor gegen den Russen Daniil Medwedew 4:6, 3:6.

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Quelle: SID, dpa