Absencen als Ursache:Was hinter Musialas Zusammenbrüchen steckt
Jamal Musiala bricht zweimal auf dem Spielfeld zusammen - als Ursache nennt er Absencen. Was steckt dahinter und wie werden sie behandelt? Arzt Dr. Christoph Specht analysiert bei ZDFheute live.
Nach einem erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld hat sich Jamal Musiala selbst zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Bei ihm seien kurz auftretende, gut behandelbare Absencen festgestellt worden, die laut Musiala auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Der 23-Jährige betont, es gehe ihm gut und er befinde sich in bester medizinischer Behandlung.
Was steckt hinter seinen Zusammenbrüchen? Wie können Absencen behandelt werden? Und kann er damit uneingeschränkt weiterspielen? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit dem Arzt und Medizinjournalisten Dr. Christoph Specht.