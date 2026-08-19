Nach einem erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld hat sich Jamal Musiala selbst zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Bei ihm seien kurz auftretende, gut behandelbare Absencen festgestellt worden, die laut Musiala auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Der 23-Jährige betont, es gehe ihm gut und er befinde sich in bester medizinischer Behandlung.