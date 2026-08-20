222 Kilometer: Pohl schwimmt von Frankfurt nach Köln

222 Kilometer durch Main und Rhein :Pohl schwimmt von Frankfurt nach Köln
Video4:16
von Frank Gollenbeck
Niemals aufgeben - das ist das Motto von Nathalie Pohl. Auch ihr jüngstes Projekt ist der Extremschwimmerin nun gelungen: Von Franfurt nach Köln zu schwimmen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.