Knöchelverletzung: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn im Pech

Sieg eingefahren, Bayern-Kapitänin verletzt: Giulia Gwinn ist in der Schlussphase des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt umgeknickt. Das hat Folgen für das Nationalteam.

Schon wieder verletzt: Bayern-Kapitänin Giulia Gwinn Quelle: Imago

Kapitänin Giulia Gwinn fällt für die anstehenden Länderspiele der deutschen Fußballerinnen aus. Nach ihrer verletzungsbedingten Auswechslung im Topspiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt hat die 27-Jährige für die Härtetests gegen Australien und Japan abgesagt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntagabend mitteilte.

Eine Diagnose steht auch laut Verein noch aus. Am Montag erfolgen daher weitere Untersuchungen in München. Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Heimspiele am Freitag in Karlsruhe und vier Tage später in Bremen Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nach.

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Gwinn von Verletzungen gebeutelt

Gwinn, die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, war in der Schlussphase des Bundesligaspiels am Samstag in Frankfurt (1:0) umgeknickt und verließ nach einer ersten Behandlung auf dem Spielfeld humpelnd den Rasen. Auf der Bank wurde ihr linkes Sprunggelenk bandagiert.

Gwinn war gerade wieder in Form gekommen. Nach zwei Kreuzbandrissen hatte sich die Außenverteidigerin auch im ersten EM-Spiel im Sommer 2025 verletzt und war für das Turnier ausgefallen. Im April kugelte sie sich beim Länderspiel gegen Österreich die Schulter aus. Im Mai war sie operiert worden, verpasste den Abschluss der WM-Qualifikation und sollte nun eigentlich ihr Comeback im DFB-Team geben.

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FC Bayern seit 48 Ligaspielen unbesiegt

Die Münchner Double-Gewinnerinnen sind seit nunmehr 48 Ligaspielen unbesiegt. "Wir können unheimlich stolz sein, dass wir die Spiele so nacheinander gewinnen", sagte Klara Bühl. Zuletzt hatte sich die Mannschaft von Trainer José Barcala in der Champions League gegen Manchester City (2:2) und bei Benfica Lissabon (3:0) sowie vor allem im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (2:1) phasenweise durchaus schwergetan.

Diesmal kontrollierten die Bayern das Spiel über weite Strecken. Frankfurts Offensive um Kapitänin Laura Freigang blieb harmlos.

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