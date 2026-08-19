Reit-WM in Aachen: Deutsche Springreiter mit ordentlichem Auftakt

Die deutsche Springreit-Equipe liegt bei der WM in Aachen nach dem Auftakt des Teamwettbewerbs in Führung. Für das Quartett lief aber nicht alles optimal.

Bei der Reit-WM gewinnt Michael Jung Gold in der Vielseitigkeit. Der 44-Jährige gewinnt seinen zweiten Weltmeistertitel nach 16 Jahren. In der Mannschaftswertung gewinnt Deutschland Silber. 17.08.2026 | 1:36 min

Die deutschen Starter haben bei den Reit-Weltmeisterschaften einen fast perfekten Auftakt im Teamwettbewerb der Springreiter erlebt. Das Quartett von Bundestrainer Otto Becker ritt bei der ersten von drei Teilprüfungen auf Platz eins vor Belgien und den USA. "Es ist alles sehr, sehr eng zusammen", kommentierte der Coach, in dessen Team mit Richard Vogel ausgerechnet die Nummer eins patzte.

Das sind wirklich Bruchteile, die den Unterschied machen, das wussten wir vorher und das hat sich bestätigt. „ Otto Becker, Bundestrainer

Für die Mannschaftswertung zählen zudem die beiden Runden am Donnerstag und am Freitag. Das Einzel wird in zwei weiteren Runden am Sonntag entschieden (live im ZDF).

Ehning mit souveräner Leistung

Als erster Reiter von insgesamt 145 musste Marcus Ehning ran - und der Routinier zeigte eine souveräne Runde ohne Fehler. "Er ist wahnsinnig sicher und gut gesprungen", lobte der 52-Jährige seinen Hengst "Coolio". "Als Erster reiten zu müssen, war nicht meine Wunschvorstellung". Aber, so fügte Ehning grinsend an: "Einer muss ja der Depp sein."

Tadellos und noch schneller ritt Sophie Hinners. "Ich würde nicht sagen, dass wir volles Risiko gegangen sind", sagte die 27-Jährige. Eine gewisse Nervosität sei am Morgen aufgekommen, so die WM-Debütantin: "Aber ich denke, ich kann das ganz gut runterspulen. Ich versuche, wenig anders zu machen als auf anderen Turnieren."

Kein Gold, aber immerhin Bronze für die deutschen Dressurreiterinnen: Bei der Reit-WM wird Katharina Hemmer mit Denoix Dritte vor Isabell Werth mit Wendy. Lottie Fry aus Großbritannien gewinnt. 14.08.2026 | 5:20 min

Trio bleibt fehlerfrei, nur Vogel hat Mühe

Nach zwei Null-Runden für Deutschland war bei Daniel Deußer als drittem Starter "die Nervosität doch ein bisschen nach unten gegangen". Mit "Otello" blieb der Reiter ebenfalls fehlerfrei.

Ausgerechnet der derzeit erfolgreichste deutsche Reiter patzte. Richard Vogel kassierte mit seinem Ausnahmepferd "United Touch" als letzter deutscher Starter einen Abwurf und war das Streichergebnis, weil nur die drei besten Paare jedes Quartetts zählen. "Das war ein Reiterfehler", sagte der Einzel-Europameister. "Das ist von meiner Seite sehr enttäuschend."

Zur WM trifft sich die Weltelite des Reitsports - 70 Nationen gehen an den Start. Die deutschen Reiter sind favorisiert und Gastgeber Aachen zeigt sich von seiner besten Seite. 12.08.2026 | 2:54 min

Kukuk wartet vergeblich auf Einsatz

Nur Zuschauer war Olympiasieger Christian Kukuk, der in Zivil den Parcours abging und später auf der Tribüne die Daumen drückte. Um 7:30 Uhr war endgültig klar, dass der Gold-Gewinner von Paris nicht reitet. Kukuk war nicht nominiert worden und hatte seine Verärgerung darüber nicht verborgen.

In Aachen war Kukuk als Reservereiter angereist und hätte bis zwei Stunden vor dem Start der Prüfung nachnominiert werden können, falls es einen Ausfall im deutschen Team gegeben hätte. "Jetzt geht es nicht mehr um mich, sondern um die andern vier", sagte der Olympiasieger.

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Quelle: dpa, SID