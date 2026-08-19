Nach den beiden Aussetztern:Musiala und FC Bayern weiter optimistisch
von Markus Harm
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Wie geht es weiter für Jamal Musiala? Er und der FC Bayern, so heißt es, gehen fest davon aus, dass er auf höchstem Niveau weiterspielen kann.
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