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Musiala und FC Bayern weiter optimistisch

Nach den beiden Aussetztern:Musiala und FC Bayern weiter optimistisch

von Markus Harm

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Jamal Musiala

Wie geht es weiter für Jamal Musiala? Er und der FC Bayern, so heißt es, gehen fest davon aus, dass er auf höchstem Niveau weiterspielen kann.

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