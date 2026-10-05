Nations League: Frankreich dreht Spiel gegen Belgien

Italien schlägt die Türkei:Frankreich dreht Spiel gegen Belgien und verteidigt Spitze
Erster Heimsieg für Trainer Zinedine Zidane mit Frankreich. Gegen Belgien gewinnt die Equipe Tricolore 4:1. Im Parallelspiel setzt sich Italien gegen die Türkei durch.
Frankreich hat in der Nations League das Viertelfinale fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich in Paris nach Rückstand letztlich noch deutlich mit 4:1 (0:1) gegen Belgien durch. Durch den dritten Sieg im vierten Spiel führen die Franzosen die Gruppe 1 der A-Liga weiter an.
Olise mit Doppelpack
Im Stade de France brachte der frühere Bundesligaspieler Dodi Lukebakio die Roten Teufel aus Belgien nach einem perfekten Konter zunächst in Führung. Nach der Pause wurde der Druck der Gastgeber immer größer.
Es dauerte aber bis in die Schlussphase, ehe die eingewechselten Desiré Doué (77.), Rayan Cherki (81.) und zweimal Michael Olise vom FC Bayern (88., 90.+1) die Partie drehten.
Nächstes Erfolgserlebnis für Italien
Italien schöpft unter dem neuen Trainer Roberto Mancini derweil weiter Hoffnung. Der viermalige Weltmeister, der die vergangenen drei WM-Turniere verpasste, gewann eine Woche nach dem 4:1 in der Türkei auch die zweite Partie gegen die Türken in Bologna mit 3:1 (1:0).
Gianluca Scamacca (26.) schoss die Gastgeber in einem ausgeglichenen Spiel in Führung. Der Stürmer von Atalanta Bergamo traf per Dropkick unter die Latte. Aral Simsir (61.) glich zwischenzeitlich aus, der kurz zuvor eingewechselte Riccardo Calafiori (64.) köpfte das 2:1. Pio Esposito (88.) traf zum Endstand.
Italien klettert auf Rang zwei
Die Italiener sind mit sieben Punkten aus vier Spielen Zweiter in der Gruppe 1 der A-Liga, in der die ersten beiden Teams ins Viertelfinale einziehen.