Nations League: Frankreich dreht Spiel gegen Belgien

Erster Heimsieg für Trainer Zinedine Zidane mit Frankreich. Gegen Belgien gewinnt die Equipe Tricolore 4:1. Im Parallelspiel setzt sich Italien gegen die Türkei durch.

In den letzten Minuten der Partie schießen die Franzosen noch einen klaren Sieg gegen Belgien heraus. Quelle: AFP

Frankreich hat in der Nations League das Viertelfinale fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich in Paris nach Rückstand letztlich noch deutlich mit 4:1 (0:1) gegen Belgien durch. Durch den dritten Sieg im vierten Spiel führen die Franzosen die Gruppe 1 der A-Liga weiter an.

Olise mit Doppelpack

Im Stade de France brachte der frühere Bundesligaspieler Dodi Lukebakio die Roten Teufel aus Belgien nach einem perfekten Konter zunächst in Führung. Nach der Pause wurde der Druck der Gastgeber immer größer.

Es dauerte aber bis in die Schlussphase, ehe die eingewechselten Desiré Doué (77.), Rayan Cherki (81.) und zweimal Michael Olise vom FC Bayern (88., 90.+1) die Partie drehten.

Italien hat Frankreich beim Heim-Debüt von Zinedine Zidane ein Remis abgetrotzt. Alessandro Bastoni konterte den Treffer von Michael Olise. 03.10.2026 | 2:59 min

Nächstes Erfolgserlebnis für Italien

Italien schöpft unter dem neuen Trainer Roberto Mancini derweil weiter Hoffnung. Der viermalige Weltmeister, der die vergangenen drei WM-Turniere verpasste, gewann eine Woche nach dem 4:1 in der Türkei auch die zweite Partie gegen die Türken in Bologna mit 3:1 (1:0).

Gianluca Scamacca (26.) schoss die Gastgeber in einem ausgeglichenen Spiel in Führung. Der Stürmer von Atalanta Bergamo traf per Dropkick unter die Latte. Aral Simsir (61.) glich zwischenzeitlich aus, der kurz zuvor eingewechselte Riccardo Calafiori (64.) köpfte das 2:1. Pio Esposito (88.) traf zum Endstand.

Italien klettert auf Rang zwei

Die Italiener sind mit sieben Punkten aus vier Spielen Zweiter in der Gruppe 1 der A-Liga, in der die ersten beiden Teams ins Viertelfinale einziehen.

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Quelle: dpa, SID