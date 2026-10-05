Die unglaubliche Erfolgsserie von Zverev-Bezwinger Novak Djokovic beim ATP-Turnier in Peking hält an. Sein Halbfinale gegen Daniil Medwedew endet mit einer Disqualifikation.

Novak Djokovic steht beim ATP-Turnier in Peking einmal mehr im Endspiel. Quelle: dpa

Weil sein Halbfinalgegner Daniil Medwedew disqualifiziert wurde, steht Tennis-Star Novak Djokovic bei seinem Lieblingsturnier in Peking wieder einmal im Finale.

Djokovic wird nach zwei Stunden zum Sieger erklärt

Der Russe Medwedew schlug gegen Ende des zweiten Satzes nach einem verlorenen Punkt den Ball ins Publikum und traf dabei einen Zuschauer im Gesicht.

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Der Besucher musste mit offensichtlichen Schmerzen von der Tribüne geführt werden. Djokovic wurde beim Stand von 7:5, 5:3, 15:15 nach knapp zweieinhalb Stunden zum Sieger erklärt und trifft im Endspiel auf den Australier Alex de Minaur.

Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt. „ Novak Djokovic

In Peking scheint Djokovic unschlagbar

Der 39 Jahre alte Djokovic hat in Peking noch nie ein Spiel verloren und verließ zum 33. Mal als Sieger den Platz.

Die Stärke des Serben bei seinem Lieblingsturnier bekam im Viertelfinale auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev zu spüren, der sich in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, 4:6 geschlagen geben musste.

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Hochklassiges Duell mit Medwedew

Auch das Semifinale gegen Medwedew war bis zum unrühmlichen Ende hochklassig. Allein der erste Satz dauerte 1:19 Stunden, ehe sich Djokovic mit 7:5 durchsetzte.

"Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden", sagte Djokovic nach der Disqualifikation. Der Serbe war 2020 bei den US Open ebenfalls ausgeschlossen worden.

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