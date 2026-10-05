Das Sport-Wochenende: Nations League und Frauen Bundesliga

Wieder kein Sieg für Deutschland gegen Griechenland, aber eine verbesserte Leistung. Dafür einige spektakuläre Spiele in der Nations League und Spannung in der Frauen-Bundesliga.

Sorgten für gute Laune und viel Gesprächsstoff: Die Nationalspieler und Bundestrainer Jürgen Klopp Quelle: dpa

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das waren sie also, die ersten vier Partien unter Jürgen Klopp als Bundestrainer. Die Bilanz: Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Neben den Spielen der DFB-Elf gab es viele weitere Highlights in der Nations League. In der Frauen-Bundesliga ereignete sich am Sonntag Kurioses.

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Die Highlights der Nations League

Ein Remis für die deutsche Mannschaft gegen Griechenland zum Abschluss, ein Kantersieg der Engländer gegen Kroatien und ein Lamine Yamal in Topform. Es war viel los in der Nations League.

Deutschland und Griechenland trennen sich in Thessaloniki mit einem torlosen Unentschieden. Gerade in der ersten Halbzeit lässt die DFB-Elf mehrere gute Chancen ungenutzt. 05.10.2026 | 2:59 min

Das ist in der Frauen-Bundesliga passiert

Die Siegesserie des FC Bayern hält weiter an, nachdem sich die Münchnerinnen dank Klara Bühl auch im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen konnten. Allerdings gab es mit der Verletzung von Giulia Gwinn auch einen Wermutstropfen. Am Sonntag wurde im Spiel Wolfsburg gegen Hamburg ein kontroverses Tor für die Wölfinnen gegeben.

Genaue Diagnose am Montag : Knöchelverletzung: DFB-Kapitänin Gwinn im Pech Sieg eingefahren, Bayern-Kapitänin verletzt: Giulia Gwinn ist in der Schlussphase des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt umgeknickt. Das hat Folgen für das Nationalteam. mit Video 5:54

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Eine Legende tritt ab

Im Nations-League-Spiel gegen Schweden führte Edin Dzeko Bosnien-Herzegowina ein letztes Mal aufs Feld. So emotional war sein Abschied. 03.10.2026 | 0:19 min

Das war's mit der XXL-Länderspielpause. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche, in der am Wochenende wieder die Bundesliga auf euch wartet.

Sportliche Grüße,

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