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Das Sport-Wochenende: Nations League und Frauen Bundesliga

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ZDFsportstudio Update:Das Sport-Wochenende: Nations League und Frauen-Bundesliga

von Bastian Grieble

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Wieder kein Sieg für Deutschland gegen Griechenland, aber eine verbesserte Leistung. Dafür einige spektakuläre Spiele in der Nations League und Spannung in der Frauen-Bundesliga.

01.10.2026, Bayern, München: Fußball, Nationalmannschaft, Männer, Nations League A, Gruppe 2, Spieltag 3, Allianz Arena, Bundestrainer Jürgen Klopp (Deutschland; 2vr), Tom Bischof (l), Aleksandar Pavlovic (2vl) und Florian Wirtz (r) freuen sich nach dem Sieg. Foto: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der Bundesliga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Sorgten für gute Laune und viel Gesprächsstoff: Die Nationalspieler und Bundestrainer Jürgen Klopp

Quelle: dpa

Liebe Sport-Fans,

das waren sie also, die ersten vier Partien unter Jürgen Klopp als Bundestrainer. Die Bilanz: Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Neben den Spielen der DFB-Elf gab es viele weitere Highlights in der Nations League. In der Frauen-Bundesliga ereignete sich am Sonntag Kurioses.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Die Highlights der Nations League

Ein Remis für die deutsche Mannschaft gegen Griechenland zum Abschluss, ein Kantersieg der Engländer gegen Kroatien und ein Lamine Yamal in Topform. Es war viel los in der Nations League.

Jonathan Burkardt (Deutschland) und Dimitrios Kourbelis (Griechenland) kämpfen.

Deutschland und Griechenland trennen sich in Thessaloniki mit einem torlosen Unentschieden. Gerade in der ersten Halbzeit lässt die DFB-Elf mehrere gute Chancen ungenutzt.

05.10.2026 | 2:59 min

Das ist in der Frauen-Bundesliga passiert

Die Siegesserie des FC Bayern hält weiter an, nachdem sich die Münchnerinnen dank Klara Bühl auch im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen konnten. Allerdings gab es mit der Verletzung von Giulia Gwinn auch einen Wermutstropfen. Am Sonntag wurde im Spiel Wolfsburg gegen Hamburg ein kontroverses Tor für die Wölfinnen gegeben.

Genaue Diagnose am Montag
:Knöchelverletzung: DFB-Kapitänin Gwinn im Pech

Sieg eingefahren, Bayern-Kapitänin verletzt: Giulia Gwinn ist in der Schlussphase des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt umgeknickt. Das hat Folgen für das Nationalteam.
mit Video5:54
Verletzung bei Giulia Gwinn (FC Bayern München).

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Eine Legende tritt ab

Bosniens Edin Dzeko

Im Nations-League-Spiel gegen Schweden führte Edin Dzeko Bosnien-Herzegowina ein letztes Mal aufs Feld. So emotional war sein Abschied.

03.10.2026 | 0:19 min

Das war's mit der XXL-Länderspielpause. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche, in der am Wochenende wieder die Bundesliga auf euch wartet.

Sportliche Grüße,
die ZDFsportstudio-Redaktion

Über die DFB-Elf, die Nations League und die Frauen-Bundesliga berichtete das ZDF täglich in verschiedenen Formaten.
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