ZDFsportstudio Update:Das Sport-Wochenende: Nations League und Frauen-Bundesliga
von Bastian Grieble
Wieder kein Sieg für Deutschland gegen Griechenland, aber eine verbesserte Leistung. Dafür einige spektakuläre Spiele in der Nations League und Spannung in der Frauen-Bundesliga.
Liebe Sport-Fans,
das waren sie also, die ersten vier Partien unter Jürgen Klopp als Bundestrainer. Die Bilanz: Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Neben den Spielen der DFB-Elf gab es viele weitere Highlights in der Nations League. In der Frauen-Bundesliga ereignete sich am Sonntag Kurioses.
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Die Highlights der Nations League
Ein Remis für die deutsche Mannschaft gegen Griechenland zum Abschluss, ein Kantersieg der Engländer gegen Kroatien und ein Lamine Yamal in Topform. Es war viel los in der Nations League.
Das ist in der Frauen-Bundesliga passiert
Die Siegesserie des FC Bayern hält weiter an, nachdem sich die Münchnerinnen dank Klara Bühl auch im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen konnten. Allerdings gab es mit der Verletzung von Giulia Gwinn auch einen Wermutstropfen. Am Sonntag wurde im Spiel Wolfsburg gegen Hamburg ein kontroverses Tor für die Wölfinnen gegeben.
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Eine Legende tritt ab
Das war's mit der XXL-Länderspielpause. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche, in der am Wochenende wieder die Bundesliga auf euch wartet.
Sportliche Grüße,
die ZDFsportstudio-Redaktion