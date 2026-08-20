Das deutsche Team Lidl-Trek strebt bei der Deutschland-Tour höchste Ziele an. Dazu könnte auch eine Verpflichtung von Florian Lipowitz gehören.

Andy Schleck ist General-Manager von Lidl-Trek. Quelle: Imago

Dass das um den Brausehersteller Red Bull als Sponsor ergänzte Team Bora-hansgrohe unter deutscher Flagge über die Landstraßen rast, ist in Radsportkreisen allgemein bekannt. Nicht so präsent ist hingegen, dass es mit Lidl-Trek eine zweite deutsche Formation in der World Tour gibt.

Seit Beginn dieser Saison fährt das Team mit deutscher Lizenz. Und es ist sehr ambitioniert.

Die Deutschland-Tour, die wichtigste und traditionsreichste Radrundfahrt des Landes startet heute mit dem Prolog. Im Anschluss geht es durch Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 19.08.2026 | 1:39 min

Lidl-Trek will Platz eins der Radsport-Weltrangliste erreichen

Nicht nur in Bezug auf Beine der Profis, sondern auch im Hinblick auf Steine für ein Performance-Zentrum. Das entsteht gerade in Bad Wimpfen bei Heilbronn, wo sich die Deutschland-Zentrale des Lebensmittelkonzerns Lidl befindet. Dort "steht der Aufbau der Leistung und Leistungsdiagnostik im Vordergrund. Wir werden dort zudem Material testen können", sagt Andy Schleck, General-Manager des Teams, im Gespräch mit ZDFheute.de.

Schleck hat den Job Ende Juli übernommen, er ist nun der Frontmann des Projektes Lidl-Trek, das sehr ehrgeizig denkt.

"Wir wollen bei Männern und Frauen ein Monument gewinnen. Und auch das Gelbe Trikot bei der Tour de France gewinnen, ebenfalls bei den Männern und bei den Frauen. Das ist unser Nordstern-Projekt. Außerdem wollen wir Platz eins der Weltrangliste erreichen. „ Andy Schleck, General-Manager von Lidl-Trek

Bei der Tour de France gewann das Team mit Mads Pedersen das Grüne Trikot und die Mannschaftswertung. Darauf lässt sich aufbauen.

Mathieu van der Poel rettet seinen Vorsprung ins Ziel und zeigt Pogacar im flachen Sprint die Grenzen auf. 26.07.2026 | 1:28 min

Deutschland-Tour mit Max Walscheid und Tim Torn Teutenberg

Bei der am Mittwoch mit einem Prolog in Bad Orb im hessischen Main-Sinzig beginnenden Deutschland Tour startet Lidl-Trek mit zwei seiner drei deutschen Profis. Max Walscheid und Tim Torn Teutenberg sollen sich in den Sprints zeigen.

D-Tour: Strecke, Zeitplan, Livestreams Donnerstag, 20. August (ARD-Livestream ab 14.05 Uhr)

1. Etappe: Bad Orb - Schwäbisch Hall / 216 km, 3.000 Höhenmeter



Freitag, 21. August (ZDF-Livestream ab 14.50 Uhr)

2. Etappe: Schwäbisch Hall - Offenbach an der Queich (Pfalz) / 196 km / 2.000 Höhenmeter



Samstag, 22. August (ARD-Livestream ab 15.35 Uhr)

3. Etappe: Herxheim (Pfalz) - Bad Dürkheim (Pfalz) / 169 km / 3.000 Höhenmeter



Sonntag, 23. August (ZDF-Livestream ab 13.50 Uhr)

4. Etappe: Heilbronn - Heilbronn / 156 km, 2.500 Höhenmeter

Schleck betont: "Die Deutschland Tour ist sehr wichtig für uns. Die Fahrer wissen, dass sie hier motiviert am Start zu stehen haben, alles andere dulden wir nicht."

Lidl-Trek nähert sich dem Budget der Radsport-Topteams

Lidl gehört zur Schwarz-Gruppe, die im Vorjahr einen Gesamtumsatz von 185,6 Milliarden Euro verbuchte. Auch im Handball und im Wintersport engagiert sich die Schwarz-Gruppe intensiv. Für ihre neue Radsport-Parzelle gilt: Das Beste ist gerade gut genug.

Max Walscheid: "Grundsätzlich bin ich selber auf jeden Fall Zeitfahrer und Prolog-Spezialist, muss aber sagen, […] es geht ja auch ziemlich Berg hoch. Das ist nicht unbedingt meine Stärke." 19.08.2026 | 2:33 min

Über die Höhe des Teambudgets will Schleck keine Angaben machen. Aber dem Vernehmen nach nähert sich die Summe der an, über die auch die Top-Teams UAE, Red Bull und Visma-Lease a Bike verfügen sollen. Die wird auf 60 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Die Pläne zur Rückkehr der Tour de France nach Deutschland nehmen mit Abgabe der Bewerbung Form an. 2029 soll der Grand Départ in Berlin und drei weiteren Bundesländern steigen. 31.07.2026 | 0:49 min

Dan Lorang und Grischa Niermann verstärken Lidl-Trek

Um die großen Ziele bei Männern und Frauen zu erreichen, wird gerade intensiv in Bad Wimpfen gearbeitet. Schleck wird dort von einem zum nächsten Meeting gereicht. Lidl-Trek empfindet den Luxemburger dank seiner Erfahrung in vielen Bereichen des Radsports als Ideallösung. Deshalb musste der bisherige General-Manager Luca Guercilena das Team nach der diesjährigen Tour de France verlassen.

Schleck, Tour-Sieger des Sommers 2010, stand bereit, er sagt: "Ich war Fahrer. Ich war Markenbotschafter, habe für die Amaury Sport Organisation gearbeitet, die die Tour de France veranstaltet und ich war Rennorganisator der Luxemburg-Rundfahrt. Ich kann also viel Input geben."

Lidl-Trek bestätigt Interesse an Florian Lipowitz

Noch vor der Tour wurde bekannt, dass sich Lidl-Trek spektakulär im Umfeld seiner Mannschaft verstärkt hat. Als Performance-Manager verpflichtete man mit Dan Lorang einen der erfolgreichsten Radsport-Trainer. Und mit dem Sportchef Grischa Niermann den Architekten der beiden Toursiege des Dänen Jonas Vingegaard. "Diese Verpflichtungen waren für uns ein großer Coup", sagt Schleck.

Im Einzelfahren rutscht Florian Lipowitz das Vorderrad weg - und er rauscht gegen eine Absperrung: Aus bei der Tour de France. Sieger am Genfer See wurde Remco Evenepoel. 21.07.2026 | 0:49 min

Das Team hat eine grundsätzlich internationale Ausrichtung, hat aber auch die Entwicklung des deutschen Fahrermarkts im Blick. Viel Geld ist vorhanden, wie wäre es also mit der Verpflichtung von Florian Lipowitz, der aktuellen deutschen Nummer eins? Dazu sagt Schleck:

Florian Lipowitz hat einen Vertrag bei Red Bull, das respektieren wir. Aber für die Zukunft sagen wir nicht nein. Interesse an einem Fahrer, der das Podium der Tour de France erreicht hat und wieder erreichen kann, ist immer da. „ Andy Schleck

Die 113. Tour de France ist fast Geschichte. ZDF-Radsport-Experte Simon Geschke über das immer schnellere Tempo, Dominator Tadej Pogacar und den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz. 25.07.2026 | 11:05 min