Radsport: Deutschland Tour beginnt am Mittwoch mit Prolog

Die Deutschland Tour der Radprofis beginnt am Mittwoch in Bad Orb. Mit dabei ist auch der Kölner Nils Politt - und ein Top-Fahrer der vergangenen Tour de France.

Nils Politt (l.) und Isaac del Toro wollen bei der Deutschland Tour angreifen. Quelle: Witters

Die Deutschland Tour hat sich seit ihrer Neuauflage im August 2018 zum größten Radrennen zwischen Flensburg und dem Bodensee entwickelt. Vor einem Jahr war Florian Lipowitz dabei, es war sein erster Start nach seinem herausragenden Auftritt bei der Tour de France, die er als Dritter beendet hatte.

Extrem heftige Stürze von Topfahrern, extreme Hitze und in Tadej Pogacar ein alles überragender Dominator. Am Sonntag endet die 113. Auflage der Tour de France. 25.07.2026 | 2:50 min

Lipowitz muss verletzt passen

In diesem Jahr kann Lipowitz wegen seines Schlüsselbeinbruchs, den er sich in der finalen Tour-Woche bei einem Sturz zugezogen hat, nicht an den Start gehen - "doch wir rechnen wieder mit einer herausragenden Stimmung", sagt Fabian Wegmann, der sportliche Leiter der Veranstaltung:

Natürlich hätten wir Lipowitz gerne noch einmal bei uns gesehen. Aber auch ohne ihn wird hier richtig was los sein. „ Fabian Wegmann, sportlicher Leiter

Das Vier-Etappen-Rennen, das unter der Regie der Tour-de-France-Ausrichterin Amaury Sport Organisation (ASO) seine achte Auflage erlebt, haben Wegmann und seine Helfer diesmal in den Südwesten der Republik verlegt. Es beginnt am Mittwoch mit einem 2,6 Kilometer kurzen Prolog in Bad Orb, einer im hessischen Main-Kinzig-Kreis gelegenen Kleinstadt und endet am Sonntag in Heilbronn:

D-Tour: Strecke, Zeitplan, Livestreams Mittwoch, 19. August

Prolog: Bad Orb - Bad Orb / 2,6 km



Donnerstag, 20. August (ARD-Livestream ab 14.05 Uhr)

1. Etappe: Bad Orb - Schwäbisch Hall / 216 km, 3.000 Höhenmeter



Freitag, 21. August (ZDF-Livestream ab 14.50 Uhr)

2. Etappe: Schwäbisch Hall - Offenbach an der Queich (Pfalz) / 196 km / 2.000 Höhenmeter



Samstag, 22. August (ARD-Livestream ab 15.35 Uhr)

3. Etappe: Herxheim (Pfalz) - Bad Dürkheim (Pfalz) / 169 km / 3.000 Höhenmeter



Sonntag, 23. August (ZDF-Livestream ab 13.50 Uhr)

4. Etappe: Heilbronn - Heilbronn / 156 km, 2.500 Höhenmeter

Die Deutschland Tour ist zwischen der Frankreich- und der Spanien-Rundfahrt terminiert, weshalb nur wenige Top-Fahrer der Szene dabei sind. Weil aber die ASO das Rennen verantwortet und 2018 neu ins Leben gerufen hat, drängt sie die Mannschaften mit ihrem Einfluss zur Entsendung einiger ihrer bekanntesten Fahrer.

Augen auf Bauhaus und Walscheid in den Sprints

In diesem Jahr etwa startet das UAE-Team-Emirates mit dem Tour-Dritten und Tadej-Pogacar-Helfer Isaac Del Toro aus Mexiko, mit dem Ecuadorianer Jhonatan Navarez, der im Mai drei Etappe des Giro d’Italia gewann, und vor allem mit dem Deutschen Nils Politt aus Köln. Er ist der Sieger der Deutschland Tour 2021 und laut Wegmann in diesem August "extrem motiviert".

Das mexikanische Toptalent Isaac del Toro gewinnt die zweite Etappe der Tour de France. Jonas Vingegaard verteidigte Gelb. Florian Lipowitz wird 16. 05.07.2026 | 0:56 min

"Nils Politt war während der Tour in seinem Job als Helfer für Tadej Pogacar gefühlt mehr im Fernsehbild zu sehen als der spätere Sieger. Wir freuen uns, dass wir ihn dabeihaben", sagt Wegmann.

Für die zu erwartenden Sprints kommen unter anderem die deutschen Profis Phil Bauhaus und Max Walscheid infrage. Walscheid fährt für das ambitionierte Team Lidl-Trek, in dessen Aufgebot auch der Deutsche Tim Torn Teutenberg steht.

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D-Tour künftig länger?

Insgesamt neun von 18 World-Tour Teams sind dabei, hinzu kommen fünf Mannschaften der zweiten und drei deutsche der dritten Kategorie sowie eine nationale Auswahl. Vor allem für die kleineren Formationen ist die Deutschland Tour ein wichtiger Termin. "Ihnen diese Möglichkeit zu bieten, sich zeigen zu können ist Teil unseres Konzepts", sagt Wegmann.

Denn wir wollen auch den deutschen Radsport fördern. „ Fabian Wegmann

Die derzeitige Konstellation mit vier Tageswertungen und einem Prolog müsse nicht das Ende der Entwicklung des Rennes sein: "Wir könnten auch gut noch eine fünfte Etappe einbauen", sagt Wegmann. Aber viel mehr müsse es auch nicht sein, zumal "die Entwicklung dahin geht, kürzere Etappenrennen zu etablieren".

Viele Fans, gute Organisation

Außerdem sei die Deutschland Tour dadurch, dass sie nicht zu anspruchsvoll sei für "diejenigen, die nach der Tour wieder langsam anfangen und sich auf die WM vorbereiten wollen, genau das Richtige", sagt Wegmann.

Von Seiten der Fahrer wiederum vernimmt er, dass sie über das enorme Zuschaueraufkommen staunen, die Organisation loben und gerne bei diesem Rennen am Start stehen.

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