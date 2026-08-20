Fußball-Bundesliga der Frauen: Wer ist Favorit, was ist neu?

Start der Fußball-Bundesliga der Frauen:Der Titel scheint vergeben - wer kommt dahinter?
von Victoria Kunzmann
Die Frauen-Bundesliga startet in die Saison 2026/27, die letzte vor der Ausgliederung vom Deutschen Fußball-Bund. Wer Favorit auf den Meistertitel ist und was sich verändert hat.
Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg, den Meisterinnen und den Vizemeisterinnen, war ein erster Fingerzeig auf die neue Saison in der Frauen-Bundesliga. 3:0 setzten sich die Titelverteidigerinnen durch. Flügelstürmerin Klara Bühl sagte hinterher selbstbewusst, sie sei "überzeugt, dass wir wieder deutscher Meister werden, wenn wir unser Spiel über die gesamte Saison durchziehen". Alles Wissenswerte zur neuen Bundesliga-Saison.
Frauen-Bundesliga: Was ist neu in der Saison 2026/27?
Neu in der Liga sind der VfB Stuttgart und der 1. FSV Mainz 05, die beiden Aufsteiger. Sie sind erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Durch den Abstieg der SGS Essen spielt, ebenfalls zum ersten Mal, kein reiner Frauenfußballverein in der ersten Liga.
Die Saison ist die letzte, in der die Bundesliga unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) organisiert ist. Zur nächsten Spielzeit, 2027/28, soll die FBL, der Liga-Verband der Frauen-Bundesliga, den Betrieb aufnehmen. Die kommende Spielzeit wird ein Übergangsjahr.
Wer sind die Top-Zugänge und Abgänge?
Die Transferperiode war vor allem durch zahlreiche Abgänge ins europäische Ausland geprägt. Die englische Nationalspielerin Georgia Stanway verließ den FC Bayern und wechselte zu Arsenal. Bei Wolfsburg und Eintracht Frankfurt waren die Verluste schwerwiegender.
"Da müssen wir uns aktuell hintenanstellen", sagte Bianca Rech, Leiterin Frauenfußball beim FC Bayern, kürzlich über die Gründe der Spielerinnen für einen Wechsel ins Ausland.
Nicole Anyomi (zu den London City Lionesses) und Elisa Senß (Real Madrid) verließen Frankfurt. Stürmerin Lineth Beerensteyn (ebenfalls Real Madrid), Nationalspielerin Vivien Endemann (FC Liverpool) und Alexandra Popp verließen Wolfsburg. Letztere wechselte zu ihrem Herzensklub Borussia Dortmund in die Regionalliga.
Der prominenteste Neuzugang ist Kathrin Hendrich, die aus der US-amerikanischen Profiliga zurückkehrte in die Bundesliga und sich dem 1. FC Köln anschließt. Wolfsburg verstärkte sich mit der ehemaligen Frankfurterin Lara Prasnikar, die zuletzt bei den Utah Royals spielte. Mara Alber kam vom FC Chelsea.
Wer ist Favorit auf den Titel - und wer muss zittern?
Eine Umfrage des DFB unter allen Bundesliga-Trainerinnen und -Trainern ergab, dass die Favoritinnen auf den Meistertitel die FC-Bayern-Frauen, die Meisterinnen der vergangenen vier Jahre, sind. Trainer José Barcala geht in seine zweite Saison, gewann auf Anhieb die Schale und den DFB-Pokal und zog ins Champions-League-Halbfinale ein.
Spannender wird die Frage, wer die internationalen Plätze erreicht. Nach den deutlichen personellen Veränderungen bei Wolfsburg und Frankfurt, die in den vorigen Spielzeiten die Ränge zwei und drei belegten, stehen unter den Trainern neben den beiden Klubs auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim.
Durch starke Neuzugänge wie Ex-Hoffenheimerin Chantal Hagel und Julia Mickenhagen von Bayer Leverkusen könnte auch der VfB Stuttgart für eine positive Überraschung sorgen. Zu den Abstiegskandidaten zählen unter anderem Aufsteiger Mainz 05 und der 1. FC Nürnberg, die beide kleinere Etats haben.
Wann geht es los - und wer überträgt?
Das Eröffnungsspiel tragen am Freitag, 21. August (ab 18 Uhr im ZDF) Meister FC Bayern und Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei aus. Bei Union steht Marie-Louise Eta an der Seitenlinie, in der Vorsaison zeitweise die erste Männermannschaft trainiert hatte.
DAZN und MagentaSport übertragen alle Spiele der Frauen-Bundesliga, das ZDF und die ARD übertragen einzelne Highlightspiele. Sportstudio.de bietet Highlight-Zusammenfassungen zu vielen Spielen.
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