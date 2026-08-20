Fußball-Bundesliga der Frauen: Wer ist Favorit, was ist neu?

Die Frauen-Bundesliga startet in die Saison 2026/27, die letzte vor der Ausgliederung vom Deutschen Fußball-Bund. Wer Favorit auf den Meistertitel ist und was sich verändert hat.

Der Titel scheint vergeben - wer kommt dahinter?

Jubeln die Münchnerinnen am Ende wieder? FC Bayern geht als Titelverteidiger in die Saison 2026/27 der Fußball-Bundesliga der Frauen. Quelle: Witters

Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg, den Meisterinnen und den Vizemeisterinnen, war ein erster Fingerzeig auf die neue Saison in der Frauen-Bundesliga. 3:0 setzten sich die Titelverteidigerinnen durch. Flügelstürmerin Klara Bühl sagte hinterher selbstbewusst, sie sei "überzeugt, dass wir wieder deutscher Meister werden, wenn wir unser Spiel über die gesamte Saison durchziehen". Alles Wissenswerte zur neuen Bundesliga-Saison.

Die Frauen des FC Bayern starten standesgemäß in die neue Saison. Mit einem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewinnen sie den DFL-Supercup - zum dritten Mal in Serie. 15.08.2026 | 6:59 min

Frauen-Bundesliga: Was ist neu in der Saison 2026/27?

Neu in der Liga sind der VfB Stuttgart und der 1. FSV Mainz 05, die beiden Aufsteiger. Sie sind erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Durch den Abstieg der SGS Essen spielt, ebenfalls zum ersten Mal, kein reiner Frauenfußballverein in der ersten Liga.

Die Saison ist die letzte, in der die Bundesliga unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) organisiert ist. Zur nächsten Spielzeit, 2027/28, soll die FBL, der Liga-Verband der Frauen-Bundesliga, den Betrieb aufnehmen. Die kommende Spielzeit wird ein Übergangsjahr.

Wer sind die Top-Zugänge und Abgänge?

Die Transferperiode war vor allem durch zahlreiche Abgänge ins europäische Ausland geprägt. Die englische Nationalspielerin Georgia Stanway verließ den FC Bayern und wechselte zu Arsenal. Bei Wolfsburg und Eintracht Frankfurt waren die Verluste schwerwiegender.

Spielerinnen wollen Wettbewerb haben, Spielerinnen wollen in einer attraktiven Liga spielen - und das ist im Moment in England gegeben. „ Bianca Rech vom FC Bayern

"Da müssen wir uns aktuell hintenanstellen", sagte Bianca Rech, Leiterin Frauenfußball beim FC Bayern, kürzlich über die Gründe der Spielerinnen für einen Wechsel ins Ausland.

Nicole Anyomi (zu den London City Lionesses) und Elisa Senß (Real Madrid) verließen Frankfurt. Stürmerin Lineth Beerensteyn (ebenfalls Real Madrid), Nationalspielerin Vivien Endemann (FC Liverpool) und Alexandra Popp verließen Wolfsburg. Letztere wechselte zu ihrem Herzensklub Borussia Dortmund in die Regionalliga.

Der prominenteste Neuzugang ist Kathrin Hendrich, die aus der US-amerikanischen Profiliga zurückkehrte in die Bundesliga und sich dem 1. FC Köln anschließt. Wolfsburg verstärkte sich mit der ehemaligen Frankfurterin Lara Prasnikar, die zuletzt bei den Utah Royals spielte. Mara Alber kam vom FC Chelsea.

Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen. Im letzten Heimspiel gab es ein 2:0 gegen Frankfurt - und danach die Meisterschale. 09.05.2026 | 5:45 min

Wer ist Favorit auf den Titel - und wer muss zittern?

Eine Umfrage des DFB unter allen Bundesliga-Trainerinnen und -Trainern ergab, dass die Favoritinnen auf den Meistertitel die FC-Bayern-Frauen, die Meisterinnen der vergangenen vier Jahre, sind. Trainer José Barcala geht in seine zweite Saison, gewann auf Anhieb die Schale und den DFB-Pokal und zog ins Champions-League-Halbfinale ein.

Spannender wird die Frage, wer die internationalen Plätze erreicht. Nach den deutlichen personellen Veränderungen bei Wolfsburg und Frankfurt, die in den vorigen Spielzeiten die Ränge zwei und drei belegten, stehen unter den Trainern neben den beiden Klubs auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim.

Durch starke Neuzugänge wie Ex-Hoffenheimerin Chantal Hagel und Julia Mickenhagen von Bayer Leverkusen könnte auch der VfB Stuttgart für eine positive Überraschung sorgen. Zu den Abstiegskandidaten zählen unter anderem Aufsteiger Mainz 05 und der 1. FC Nürnberg, die beide kleinere Etats haben.

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind zum vierten Mal in Folge deutscher Meister. Nach dem 3:2 bei Union Berlin stehen sie vorzeitig als Titelträgerinnen fest. 22.04.2026 | 6:33 min

Wann geht es los - und wer überträgt?

Das Eröffnungsspiel tragen am Freitag, 21. August (ab 18 Uhr im ZDF) Meister FC Bayern und Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei aus. Bei Union steht Marie-Louise Eta an der Seitenlinie, in der Vorsaison zeitweise die erste Männermannschaft trainiert hatte.

DAZN und MagentaSport übertragen alle Spiele der Frauen-Bundesliga, das ZDF und die ARD übertragen einzelne Highlightspiele. Sportstudio.de bietet Highlight-Zusammenfassungen zu vielen Spielen.

Sport | Bundesliga der Frauen : 1. Spieltag: Union Berlin - FC Bayern München Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison im ZDF. Union Berlin fordert den Meister heraus. Wie startet der FC Bayern in die Saison? Live streamen. Livestream

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