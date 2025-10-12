Kathrin Hendrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Kathrin Hendrich
Sie spielt bei den Chicago Red Stars und schon seit 2014 in der deutschen Nationalmannschaft: die deutsch-belgische Fußballerin Kathrin Hendrich. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.
Aktuelles zu Kathrin Hendrich
Fußball-EM der Frauen:UEFA-Entscheidung über Hendrich erwartet3:22 min
Biografie
Kathrin Hendrich wurde 1992 in Eupen, Belgien geboren. Die Fußballkarriere der Abwehrspielerin führte sie unter anderem zu Bayer 04 Leverkusen, dem 1. FFC Frankfurt, Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Seit Sommer 2025 spielt Hendrich in den USA für die Chicago Red Stars.