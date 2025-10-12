  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Kathrin Hendrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Kathrin Hendrich

|
Sie spielt bei den Chicago Red Stars und schon seit 2014 in der deutschen Nationalmannschaft: die deutsch-belgische Fußballerin Kathrin Hendrich. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelles zu Kathrin Hendrich

  1. Fußball-EM: "Hoffentlich am Ende erfolgreich"

    Fußball-EM der Frauen:UEFA-Entscheidung über Hendrich erwartet

    3:22 min

Biografie

Kathrin Hendrich wurde 1992 in Eupen, Belgien geboren. Die Fußballkarriere der Abwehrspielerin führte sie unter anderem zu Bayer 04 Leverkusen, dem 1. FFC Frankfurt, Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Seit Sommer 2025 spielt Hendrich in den USA für die Chicago Red Stars.

Mehr zu den DFB-Frauen

Born4this

Born for this - mehr als Fußball

Weitere Nationalspielerinnen im Überblick