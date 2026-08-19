Start der Deutschland Tour:Top-Favorit Del Toro trumpft schon im Prolog auf
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Isaac Del Toro hat schon im Prolog der Deutschland Tour seine Favoritenrolle unterstrichen. Tobias Müller als Zehnter war in Bad Orb bester Deutscher.
Topfavorit Isaac Del Toro hat direkt zum Auftakt der 40. Deutschland Tour ein Ausrufezeichen gesetzt und sich das Blaue Trikot des Gesamtführenden gesichert. Der Mexikaner vom Team UAE Emirates-XRG, Dritter der diesjährigen Tour de France, setzte sich am Mittwoch auf dem 2,6 km langen und technisch anspruchsvollen Prolog im hessischen Bad Orb durch.
Del Toro zwei Sekunden vor Paul Magnier
Zweiter wurde der französische Radprofi Paul Magnier (Soudal Quick-Step), der Sieger der Cyclassics in Hamburg lag im Ziel nur zwei Sekunden zurück. Als bester Deutscher schaffte es Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) mit sieben Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz zehn.
Nils Politt, deutscher Zeitfahrmeister und Teamkollege von Del Toro, lag als Zwölfter acht Sekunden zurück, John Degenkolb (Team Picnic PostNL) erreichte den 16. Platz.
Entscheidung am Sonntag in Heilbronn
Auf einer Gesamtlänge von 742,2 km führt die Deutschland Tour an fünf abwechslungsreichen Tagen durch vier Bundesländer. Der Kurort Bad Orb ist am Donnerstag auch Startort der ersten Etappe.
Über wellige 215,3 km mit zwei Bergwertungen und rund 3.200 Höhenmetern führt das Teilstück über Bayern nach Schwäbisch Hall. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Sonntag in Heilbronn.
Deutschland Tour bis 2025 gesichert
Nach einer zehnjährigen Pause war das wichtigste deutsche Etappenrennen im Radsport-Kalender 2018 wiederbelebt worden, mittlerweile ist die Zukunft auch langfristig gesichert. Die Organisatoren von der A.S.O., die auch die Tour de France ausrichten, und der deutsche Verband German Cycling verlängerten ihre Zusammenarbeit bis 2050.
Donnerstag, 20. August (ARD-Livestream ab 14.05 Uhr)
1. Etappe: Bad Orb - Schwäbisch Hall / 216 km, 3.000 Höhenmeter
Freitag, 21. August (ZDF-Livestream ab 14.50 Uhr)
2. Etappe: Schwäbisch Hall - Offenbach an der Queich (Pfalz) / 196 km / 2.000 Höhenmeter
Samstag, 22. August (ARD-Livestream ab 15.35 Uhr)
3. Etappe: Herxheim (Pfalz) - Bad Dürkheim (Pfalz) / 169 km / 3.000 Höhenmeter
Sonntag, 23. August (ZDF-Livestream ab 13.50 Uhr)
4. Etappe: Heilbronn - Heilbronn / 156 km, 2.500 Höhenmeter
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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtet das ZDF am 21.08.2026 ab 14:50 Uhr in dem Livestream "Deutschland Tour: 2. Etappe".
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