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Para Kanu: Hartes Training für die WM, doch es gut um viel mehr

Para Kanu: WM in Posen:Para Kanu: Hartes Training für die WM, doch es geht um mehr

von Yasmina Gad

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Para Kanu: Anja Adler bei strömendem Regen in ihrem Boot bei WM 2025 in Italien.

In gut einer Woche startet die Kanu-WM in Posen. Mit dabei: Das deutsche Para-Kanuteam. Ziel sind Medaillen, doch bei den Wettkämpfen geht es um noch viel mehr.

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