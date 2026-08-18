Para Kanu: Hartes Training für die WM, doch es gut um viel mehr

Para Kanu: WM in Posen : Para Kanu: Hartes Training für die WM, doch es geht um mehr

von Yasmina Gad 18.08.2026 | 22:52 |

In gut einer Woche startet die Kanu-WM in Posen. Mit dabei: Das deutsche Para-Kanuteam. Ziel sind Medaillen, doch bei den Wettkämpfen geht es um noch viel mehr.