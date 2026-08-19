Machtmissbrauch im Sport: "Der wollte, dass ich mich ausziehe"

Machtmissbrauch in der Leichtathletik:"Der wollte, dass ich mich ausziehe"
von Michael Haselrieder und Christina Zühlke
Bei der Leichtathletik-EM glänzte Deutschland im Medaillenregen. Doch der Sport hat auch eine dunkle Seite: Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt durch Trainer.
"Im Stadion gab es einen Raum, wo der Trainer die Behandlungen durchgeführt hat. Der Raum war abgedunkelt": So schildert Leichtathletin Kiara das, was sie durch einen Trainer in Berlin erlebte. Als das passierte, war sie 13 Jahre alt und trainierte zusammen mit anderen Kindern bei einem großen Berliner Sportverein. Leichtathletik war ihre Leidenschaft. Doch nach dem Training musste sie allein zur Massage: "Abgeschlossen hat er auch, damit keiner reinkommt," erzählt Kiara im Interview mit ZDF frontal.
Kiara heißt in Wirklichkeit anders. Sie will anonym bleiben, weil sie auch zwei Jahre nach den "Behandlungen" noch immer Angst vor ihrem ehemaligen Trainer hat. "Es wurde später an Körperteilen immer näher. Und ich fand es auch unangenehm", sagt Kiara. Sie habe sich in diesen Momenten nicht getraut, "Stopp" oder "Nein" zu rufen.
"Schwerwiegendes Fehlverhalten" durch Berliner Leichtathletik-Trainer
Schon im September 2025 hatte ZDF frontal zu diesem Fall in Berlin berichtet - in der Dokumentation "Gold, Silber, Machtmissbrauch - Die dunkle Seite Leichtathletik". Der Redaktion war damals ein vertraulicher Bericht von Safe Sport zugespielt worden, der unabhängigen Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport.
Deren Einschätzung zu Kiaras Fall ist eindeutig: Es gehe um "schwerwiegendes Fehlverhalten". Durch den Berliner Leichtathletik-Trainer sollen wiederholt "Behandlungen" an Sportlerinnen und Sportlern "im Alter von ca. 12-15 Jahren durchgeführt worden sein".
Trainer konnte noch über Monate weitertrainieren
Auf frontal-Anfrage schreibt der Berliner Trainer 2025: Der Schutz Minderjähriger habe für ihn hohe Priorität. Er sei an einer offiziellen Aufarbeitung der Vorwürfe interessiert. Das Team von Safe Sport hält die Aussagen der Kinder für glaubwürdig.
"Wir waren natürlich sehr erschüttert über das, was uns übermittelt wurde", sagt Ina Lambert, Psychologin bei Safe Sport.
Die Vorwürfe gegen den Trainer waren seit Mai 2025 bekannt. Er konnte noch über Monate weitertrainieren - bis sich der Verein schließlich von ihm trennte. Viel zu spät - meint die Mutter eines der betroffenen Kinder: "Bis heute wissen teilweise Eltern und Kinder nicht die Wahrheit. Ich wünsche mir, dass einfach alles transparent auf den Tisch kommt."
Missstände auch in Niedersachsen
Die ZDF frontal-Dokumentation hatte auch am Olympiastützpunkt Niedersachsen in Hannover Missstände aufgedeckt. Auch hier soll es zu Übergriffen gekommen sein - durch einen anderen Trainer. Eine ehemalige Athletin berichtete anonym: "Der wollte, dass ich mich ausziehe. Und ich war zu dem Zeitpunkt 16. Und daraufhin hat er sich auch ausgezogen. Und hat mich dann auch angefasst."
Der Trainer ließ damals alle Vorwürfe als "haltlos und unbewiesen" zurückweisen. Auf erneute Anfrage reagierte er nicht. Gegen ihn ermittelt seit fast einem Jahr die Staatsanwaltschaft Hannover. Der Verdacht: Missbrauch von Schutzbefohlenen. Der Trainer war zuletzt in Sachsen tätig und wurde nach der frontal-Dokumentation von seinem Verein suspendiert. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) entzog ihm die Lizenz.
Trotzdem soll der Trainer weiter junge Athletinnen und Athleten trainiert haben - sogar aus dem Bundeskader. Gegenüber dem DLV sollen diese Athleten einen anderen Trainernamen angegeben haben. "Für uns hat der aktuelle Fall die Folge, dass wir zukünftig Athletenvereinbarungen anpassen werden", kündigt DLV-Vorständin Kristin Behrens an.
Betroffene fühlt sich nicht ernst genommen
Und wie geht es in Berlin weiter? Nachdem Kiaras ehemaliger Trainer nicht mehr für den Berliner Verein tätig war, soll auch er mit einigen Mädchen privat weitertrainiert haben. Das zeigen Fotos, die ZDF frontal zugespielt wurden. Auf erneute Anfrage bestreitet der Trainer alle Vorwürfe "vehement und ausdrücklich" über seinen Anwalt.
Der Berliner Leichtathletik-Verband ist für die Lizenz des Trainers zuständig. Auf Anfrage lässt Präsident Andreas Statzkowski mitteilen: "Aufgrund der aktuellen Urlaubszeit bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit keine Stellungnahme zu dem Thema abgeben können."
Kiara fühlt sich nicht ernst genommen. Ihren ehemaligen Trainer hat sie immer mal wieder bei Wettkämpfen gesehen. "Das ist kein schönes Gefühl", sagt sie.
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