Machtmissbrauch im Sport: "Der wollte, dass ich mich ausziehe"

Bei der Leichtathletik-EM glänzte Deutschland im Medaillenregen. Doch der Sport hat auch eine dunkle Seite: Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt durch Trainer.

"Der wollte, dass ich mich ausziehe"

Vor einem Jahr deckte "frontal" Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt im Leichtathletik-Spitzensport auf. Der Deutsche Leichtathletik-Verband kündigte Veränderungen an. Was hat sich nun getan? 18.08.2026 | 9:07 min

"Im Stadion gab es einen Raum, wo der Trainer die Behandlungen durchgeführt hat. Der Raum war abgedunkelt": So schildert Leichtathletin Kiara das, was sie durch einen Trainer in Berlin erlebte. Als das passierte, war sie 13 Jahre alt und trainierte zusammen mit anderen Kindern bei einem großen Berliner Sportverein. Leichtathletik war ihre Leidenschaft. Doch nach dem Training musste sie allein zur Massage: "Abgeschlossen hat er auch, damit keiner reinkommt," erzählt Kiara im Interview mit ZDF frontal.

Kiara heißt in Wirklichkeit anders. Sie will anonym bleiben, weil sie auch zwei Jahre nach den "Behandlungen" noch immer Angst vor ihrem ehemaligen Trainer hat. "Es wurde später an Körperteilen immer näher. Und ich fand es auch unangenehm", sagt Kiara. Sie habe sich in diesen Momenten nicht getraut, "Stopp" oder "Nein" zu rufen.

Der Raum war ja sehr oft abgeschlossen. Und da hatte ich auch Angst. „ Kiara

Verschlossene Türen, junge Sportlerinnen und Sportler, schwere Vorwürfe gegen Trainer. frontal inside blickt hinter die Recherche zum Machtmissbrauch in der Leichtathletik. 18.08.2026 | 14:12 min

"Schwerwiegendes Fehlverhalten" durch Berliner Leichtathletik-Trainer

Schon im September 2025 hatte ZDF frontal zu diesem Fall in Berlin berichtet - in der Dokumentation "Gold, Silber, Machtmissbrauch - Die dunkle Seite Leichtathletik". Der Redaktion war damals ein vertraulicher Bericht von Safe Sport zugespielt worden, der unabhängigen Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport.

Deren Einschätzung zu Kiaras Fall ist eindeutig: Es gehe um "schwerwiegendes Fehlverhalten". Durch den Berliner Leichtathletik-Trainer sollen wiederholt "Behandlungen" an Sportlerinnen und Sportlern "im Alter von ca. 12-15 Jahren durchgeführt worden sein".

Aufdringliche Liebesbekundungen, übergriffige Chats und sexueller Missbrauch: Verbirgt sich hinter dem Kampf um Medaillen ein System, in dem Trainer ungestraft ihre Macht missbrauchen können? 18.09.2025 | 43:59 min

Trainer konnte noch über Monate weitertrainieren

Auf frontal-Anfrage schreibt der Berliner Trainer 2025: Der Schutz Minderjähriger habe für ihn hohe Priorität. Er sei an einer offiziellen Aufarbeitung der Vorwürfe interessiert. Das Team von Safe Sport hält die Aussagen der Kinder für glaubwürdig.

"Wir waren natürlich sehr erschüttert über das, was uns übermittelt wurde", sagt Ina Lambert, Psychologin bei Safe Sport.

Und natürlich waren wir auch erschüttert, als wir gehört haben, dass die Person auch noch weiterhin im Sport unterwegs ist. „ Ina Lambert, Safe Sport

Die Vorwürfe gegen den Trainer waren seit Mai 2025 bekannt. Er konnte noch über Monate weitertrainieren - bis sich der Verein schließlich von ihm trennte. Viel zu spät - meint die Mutter eines der betroffenen Kinder: "Bis heute wissen teilweise Eltern und Kinder nicht die Wahrheit. Ich wünsche mir, dass einfach alles transparent auf den Tisch kommt."

Vor einem Jahr sorgte die ZDF-frontal-Dokumentation "Gold, Silber, Machtmissbrauch" deutschlandweit für Schlagzeilen. Was hat sich seitdem getan? 11.08.2026 | 3:07 min

Missstände auch in Niedersachsen

Die ZDF frontal-Dokumentation hatte auch am Olympiastützpunkt Niedersachsen in Hannover Missstände aufgedeckt. Auch hier soll es zu Übergriffen gekommen sein - durch einen anderen Trainer. Eine ehemalige Athletin berichtete anonym: "Der wollte, dass ich mich ausziehe. Und ich war zu dem Zeitpunkt 16. Und daraufhin hat er sich auch ausgezogen. Und hat mich dann auch angefasst."

Der Trainer ließ damals alle Vorwürfe als "haltlos und unbewiesen" zurückweisen. Auf erneute Anfrage reagierte er nicht. Gegen ihn ermittelt seit fast einem Jahr die Staatsanwaltschaft Hannover. Der Verdacht: Missbrauch von Schutzbefohlenen. Der Trainer war zuletzt in Sachsen tätig und wurde nach der frontal-Dokumentation von seinem Verein suspendiert. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) entzog ihm die Lizenz.

ZDF frontal deckt Machtmissbrauch in der Leichtathletik auf und blickt hinter die dunkle Seite des Spitzensports: Wie lief die Recherche ab? 12.09.2025 | 2:57 min

Trotzdem soll der Trainer weiter junge Athletinnen und Athleten trainiert haben - sogar aus dem Bundeskader. Gegenüber dem DLV sollen diese Athleten einen anderen Trainernamen angegeben haben. "Für uns hat der aktuelle Fall die Folge, dass wir zukünftig Athletenvereinbarungen anpassen werden", kündigt DLV-Vorständin Kristin Behrens an.

Wenn falsche Angaben oder Fehlangaben zu Heimtrainern gemacht werden, gibt uns das die Möglichkeit, den Kaderstatus zu entziehen oder gar nicht erst zu erteilen. „ Kristin Behrens, DLV

Betroffene fühlt sich nicht ernst genommen

Und wie geht es in Berlin weiter? Nachdem Kiaras ehemaliger Trainer nicht mehr für den Berliner Verein tätig war, soll auch er mit einigen Mädchen privat weitertrainiert haben. Das zeigen Fotos, die ZDF frontal zugespielt wurden. Auf erneute Anfrage bestreitet der Trainer alle Vorwürfe "vehement und ausdrücklich" über seinen Anwalt.

Die ehemalige Leistungsturnerin Kim Bui setzt sich gegen den Machtmissbrauch von Trainern im Turnsport ein. Darüber spricht sie im moma-Interview. 04.02.2025 | 4:35 min

Der Berliner Leichtathletik-Verband ist für die Lizenz des Trainers zuständig. Auf Anfrage lässt Präsident Andreas Statzkowski mitteilen: "Aufgrund der aktuellen Urlaubszeit bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit keine Stellungnahme zu dem Thema abgeben können."

Kiara fühlt sich nicht ernst genommen. Ihren ehemaligen Trainer hat sie immer mal wieder bei Wettkämpfen gesehen. "Das ist kein schönes Gefühl", sagt sie.

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