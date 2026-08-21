Am Wochenende herrscht der Ausnahmezustand in Sassnitz. Auf Rügen gastiert die Segel-Formel 1 SailGP. Im vergangenen Jahr fiel hier der Liga-Speedrekord. Kann das wieder gelingen?

SailGP: Was geht auf dem schnellsten Kurs der Liga?

Der SailGP ist zu Gast vor der Insel Rügen in Sassnitz Quelle: Jason Ludlow for SailGP

Die 1400 offiziellen und auch alle anderen Gästebetten in und um Sassnitz sind längst ausgebucht. Auch in der Umgebung sind kaum mehr Übernachtungsplätze zu finden. Mehr als 13.000 zahlende Zuschauer und Tausende Neugierige mehr werden zum zweiten Gipfelsturm des SailGP auf Rügen erwartet.

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Flight Controller James Wierzbowski. 21.08.2026 | 2:24 min

Am 22. und 23. August kreuzen hier nach der Premiere im Sommer 2025 wieder die rasenden Katamarane auf. Auf dem schnellsten Rennkurs der Segelweltliga geht es um 800.000 US-Dollar Event-Preisgeld. Und um maximal viele Punkte im Kampf um die Saisonmeisterschaft, an deren Ende 12,8 Millionen US-Dollar ausgeschüttet sein werden.

Der Speedrekord von Sassnitz

Der Rockwool Germany Sail Grand Prix an diesem Wochenende ist das neunte von 13 Events in diesem Jahr. Noch immer markiert der hier am 16. August 2025 vom dänischen Team Rockwool Racing aufgestellte Speedrekord von 103,93 km/h die Top-Leistung der Liga.

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Strategist Anna Barth. 21.08.2026 | 5:02 min

13 Teams wollen die Bestmarke auf der Ostseerennstrecke vor der Sassnitzer Außenmole am Wochenende angreifen. Dazu gehören auch die Rekordhalter selbst, die schon am Mittwoch im Training so rasant unterwegs waren, dass sie bei einer aggressiven Kursänderung beinahe kenterten.

Der schnellste Rennkurs der Liga

Das Boot war nach Blitzreparaturen am Donnerstag wieder im Trainingseinsatz. Ebenso Fahrer Nicolai Sehested mit lädiertem Finger an der linken Hand. Für die Rekordjagd am Wochenende sollen laut Prognosen auch die Windbedingungen mitspielen.

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Wing Trimmer Kevin Peponnet. 21.08.2026 | 1:52 min

33 bis 43 km/h und ein möglichst wellenarmes Revier gelten als ideale Voraussetzungen für Höchstgeschwindigkeiten, wenn die Boote auf ihren Foils über die meist flache Ostsee fliegen. In diesem Jahr wieder zu einer neuen Bestzeit?

Fällt die Bestmarke am Sonntag?

"Ein neuer Rekord ist möglich", sagte Kanadas Fahrer und Doppel-Olympiasieger Giles Scott. Auch SailGP-Meteorologe Chris Bedford glaubt an eine Rekordchance, sagte:

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Driver Erik Kosegarten-Heil. 21.08.2026 | 2:46 min

"Ich habe besonders den Sonntag im Blick, weil da einige Windböen besonders heftig ausfallen könnten." Mehrere Teams haben im Training schon 99 km/h erreicht. Auch das deutsche Team war zügig unterwegs.

Erste SailGP-Trainingscamps in Sicht

Fahrer Erik Kosegarten-Heil sieht beim Blick auf seine Mannschaft "deutliche Verbesserungen" im anhaltenden Lernprozess. Das Team bestreitet gegen vielfach erfahrene Liga-Löwen und America’s-Cup-gestählte Segelstars erst seine dritte Saison in der Segelsuperliga.

Doch noch immer gibt es kaum Trainingsmöglichkeiten, um die Lücke zu Top-Teams wie Spaniens Tabellenführern Los Gallos oder den Rekordsiegern der Bonds Flying Roos nachhaltig zu schließen. Erst ab Oktober dieses Jahres werden Camps in Florida im neuen SailGP-Langzeittrainingszentrum in Pensacola möglich sein.

Team Germany: schwache Starts, guter Speed

Die aktuelle Saison verlief für Schwarz-Rot-Gold bislang wechselhaft. Immer wieder schmerzte die Achillesferse der schwachen Starts. Doch Kosegarten-Heil sieht auch Licht, sagte: "Letztes Jahr haben wir auf dem Kurs oft an Boden verloren. Jetzt haben wir zwar schwache Starts, holen aber ziemlich viel auf."

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt? 22./23. August: Deutschland, Sassnitz

5./6. September: Spanien, Valencia

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

Das Germany SailGP Team by Deutsche Bank liegt in der Saisonmeisterschaft nach acht von 13 Saison-Events auf Platz acht. Fünf Events bleiben, um daraus noch den zu Saisonbeginn ehrgeizig zum Ziel gesetzten sechsten Platz zu machen.

"Wir sind schneller geworden." Erik Kosegarten-Heil

In Sassnitz soll es aufwärts gehen. 2025 hatte die Premiere hier wie ein Katalysator auf den deutschen Rennstall gewirkt. Mit einem Rennsieg gleich im ersten Lauf hatte das Heimteam damals das tosende Publikum von den Stühlen der XL-Tribünen geholt.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

"Es war ein Riesenevent für uns im vergangenen Jahr. Das wollen wir gerne wieder so erleben", schwor Kosegarten-Heil am Donnerstag sein Team auf den Gipfelsturm ein. Dabei bildeten alle im deutschen Hangar in der Boxengasse von Sassnitz Arm in Arm den Kreis, den sie mit einem erfolgreichen Heimspiel ein Jahr nach dem Premierenerfolg schließen wollen.

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